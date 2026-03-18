Detalji akcije Uskoka: Dileri su preko odvjetnice kupovali drogu

Piše Bogdan Blotnej,
U pretragama su kod osumnjičenika pronašli 20 kilograma droge konoplje te 581 gram droge tipa amfetamin tzv. speed. Ukupna vrijednost zaplijenjene droge iznosi gotovo milijun eura

Uskok je objavio detalje o uhićenju Dorijana Solde, sina predsjednice Općinskog suda u Vukovaru i vukovarske odvjetnice Marije Cindrić Bojmić, te još sedam ljudi.

Njih devet sumnjiče za formiranje zločinačkog udruženja, neovlaštenu proizvodnju i promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja te pranje novca. Istražitelji sumnjaju kako su im dobavljači bili drugi dileri iz Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Europske unije.

UHIĆENJA U VUKOVARU I OSIJEKU Akcija Uskoka u Slavoniji: Devet uhićenih zbog droge i pranja novca, priveli su i odvjetnicu
Akcija Uskoka u Slavoniji: Devet uhićenih zbog droge i pranja novca, priveli su i odvjetnicu

Ključna je tu bila odvjetnica Cindrić Bojmić, koju su otkrili da preko nepoznatih krijumčara nabavlja najmanje deset kilograma konoplje. Ujedno je zastupala niz ljudi uhvaćenih u dilanju, a što bi morali govoriti, prenosila im je nakon što joj je Soldo davao upute.

Tijekom istrage kriminalisti su otkrili kako je Soldina skupina kupila i preprodala najmanje 54 kilograma konoplje i najmanje 2,5 kilograma kokaina, od čega su zaradili 700.000 eura. Novac su razdijelili među sobom, a za vrijeme realizacije kriminalističkog istraživanja pretragama kod osumnjičenika pronađeno još 20 kilograma droge konoplje te 581 gram droge tipa amfetamin tzv. speed, ukupna vrijednost koje droge iznosi gotovo milijun eura.

UPOZORENJE EUROPOLA VIDEO Banane nisu in... dileri imaju sve sofisticiranije načine da kokain dopreme do Europe
VIDEO Banane nisu in... dileri imaju sve sofisticiranije načine da kokain dopreme do Europe

Dio zarade su pokušali "oprati" od 2023. do 11. ožujka 2026. u Vukovaru i Osijeku, sumnjaju kriminalisti

- Najmanje 156.100 eura uložili su u gospodarske djelatnosti te kupnju pokretnina i nekretnina za privatne potrebe i potrebe poslovanja - navode u Uskoku. 

Eskalira energetski rat. Rusija osudila američke napade
IZ MINUTE U MINUTU

Eskalira energetski rat. Rusija osudila američke napade

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je u utorak da je Izrael "već pobijedio" u ratu protiv Irana, ali nije dao naznake kada bi sukob zaista mogao završiti, već je samo poručio da će se vojna kampanja nastaviti dok se ne postignu njezini ciljevi.
E NEĆEŠ VIŠE! Turudić otkantao pokušaj Banožićevog manevra!
DOZNAJEMO

E NEĆEŠ VIŠE! Turudić otkantao pokušaj Banožićevog manevra!

Ovakav rasplet dolazi nakon iznenadnog obrata na sudu početkom ožujka. Na ročištu, nakon što su saslušani svi svjedoci, očekivalo se da će Banožić napokon iznijeti obranu, no uslijedio je obrat...
FOTO Snijeg zatrpao autocestu Zagreb - Rijeka: U Delnicama zaustavljaju vozače bez opreme
OTEŽAN PROMET

FOTO Snijeg zatrpao autocestu Zagreb - Rijeka: U Delnicama zaustavljaju vozače bez opreme

Gorski kotar pod snijegom, bura stvara probleme na cestama, a kamioni ne mogu prema moru. Vozače čekaju gužve i ograničenja

