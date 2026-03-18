Detalji akcije Uskoka: Dileri su preko odvjetnice kupovali drogu

Uskok je objavio detalje o uhićenju Dorijana Solde, sina predsjednice Općinskog suda u Vukovaru i vukovarske odvjetnice Marije Cindrić Bojmić, te još sedam ljudi.

Njih devet sumnjiče za formiranje zločinačkog udruženja, neovlaštenu proizvodnju i promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja te pranje novca. Istražitelji sumnjaju kako su im dobavljači bili drugi dileri iz Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Europske unije.

Ključna je tu bila odvjetnica Cindrić Bojmić, koju su otkrili da preko nepoznatih krijumčara nabavlja najmanje deset kilograma konoplje. Ujedno je zastupala niz ljudi uhvaćenih u dilanju, a što bi morali govoriti, prenosila im je nakon što joj je Soldo davao upute.

Tijekom istrage kriminalisti su otkrili kako je Soldina skupina kupila i preprodala najmanje 54 kilograma konoplje i najmanje 2,5 kilograma kokaina, od čega su zaradili 700.000 eura. Novac su razdijelili među sobom, a za vrijeme realizacije kriminalističkog istraživanja pretragama kod osumnjičenika pronađeno još 20 kilograma droge konoplje te 581 gram droge tipa amfetamin tzv. speed, ukupna vrijednost koje droge iznosi gotovo milijun eura.

Dio zarade su pokušali "oprati" od 2023. do 11. ožujka 2026. u Vukovaru i Osijeku, sumnjaju kriminalisti

- Najmanje 156.100 eura uložili su u gospodarske djelatnosti te kupnju pokretnina i nekretnina za privatne potrebe i potrebe poslovanja - navode u Uskoku.