U srijedu popodne izgorjela je tvornica namještaja kraj Zaboka. Vatrogasci su nešto prije tri sata ujutro u četvrtak lokalizirali požar
IZGORJELA TVORNICA NAMJEŠTAJA PLUS+
STRAVIČAN POŽAR U ZAGORJU 'Vatra nam je sve uzela. Radnici su u suzama pomagali gasiti'
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Tek kad sam stigao doma, skinuo uniformu punu dima i legao u krevet, znao sam da sam nekome pomogao, rekao nam je vatrogasni zapovjednik Stjepan Skuliber, koji je koordinirao rad više od stotinu vatrogasaca u Pustodolu Začretskom na požaru tvornice namještaja Prostoria.
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