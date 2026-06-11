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IZGORJELA TVORNICA NAMJEŠTAJA PLUS+

STRAVIČAN POŽAR U ZAGORJU 'Vatra nam je sve uzela. Radnici su u suzama pomagali gasiti'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 5 min
STRAVIČAN POŽAR U ZAGORJU 'Vatra nam je sve uzela. Radnici su u suzama pomagali gasiti'
Foto: Marko Šeper/PIXSELL/Željko Lukunić/PIXSELL/Canva

U srijedu popodne izgorjela je tvornica namještaja kraj Zaboka. Vatrogasci su nešto prije tri sata ujutro u četvrtak lokalizirali požar

Tek kad sam stigao doma, skinuo uniformu punu dima i legao u krevet, znao sam da sam nekome pomogao, rekao nam je vatrogasni zapovjednik Stjepan Skuliber, koji je koordinirao rad više od stotinu vatrogasaca u Pustodolu Začretskom na požaru tvornice namještaja Prostoria.

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Komentari 2
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