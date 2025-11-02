Iz policije kažu kako se parkirani automobil zapalio iz za sada neutvrđenog razloga. Što je točno uzrok bit će poznato nakon današnjeg očevida...
OČEVID TRAJE
Detalji buktinje na Kajzerici: Gorio auto, nema ozlijeđenih
Čitanje članka: < 1 min
Zagrebačka policija potvrdila nam je informaciju kako je jučer oko 21:30 sati došlo do požara na Kajzerici.
- U ul. Radoslava Cimermana iz neutvrđenog razloga došlo je do požara parkiranog vozila - rekli su iz policije.
Požar su ugasili pripadnici Javno vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.
Iz policije ističu kako nema ozlijeđenih osoba, te da će se očevidom, koji će biti danas, utvrditi točan razlog zapaljena automobila.
