Detalji buktinje na Kajzerici: Gorio auto, nema ozlijeđenih

Zagrebačka policija potvrdila nam je informaciju kako je jučer oko 21:30 sati došlo do požara na Kajzerici.

- U ul. Radoslava Cimermana iz neutvrđenog razloga došlo je do požara parkiranog vozila - rekli su iz policije.

Požar su ugasili pripadnici Javno vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Iz policije ističu kako nema ozlijeđenih osoba, te da će se očevidom, koji će biti danas, utvrditi točan razlog zapaljena automobila.