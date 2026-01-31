Požar su ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Crikvenica te DVD-a Novi Vinodolski i Bribir, a ozlijeđenih nije bilo
Detalji buktinje u restoranu u Crikvenici: Inventar izgorio, kao uzrok su isključili tehnički kvar
U jednom ugostiteljskom objektu u Crikvenici u petak je u poslijepodnevnim satima izbio požar, izvijestili su iz PU primorsko-goranske.
Požar su ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Crikvenica te DVD-a Novi Vinodolski i Bribir, a ozlijeđenih nije bilo.
U subotu je policija u suradnji s protupožarnim inspektorom provela očevid požara kojim je isključen tehnički uzrok. Utvrđeno je kako je požar izbio u kuhinji i pomoćnim prostorijama, pri čemu je inventar u tom dijelu izgorio ili je potpuno uništen, a prostor restorana oštećen je zbog dima i čađe.
U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi materijalna šteta te sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja.
