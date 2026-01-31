Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...
Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'
Pjevač Marko Perković Thompson, koji se često opisuje kao ikona desnice, voli se isticati domoljubljem. Kakav je njegov odnos prema zakonima i institucijama domovine, na koje se često poziva, vidljivo je iz njegova osvrta na odluku Državnog inspektorata kako mora srušiti dva ilegalna objekta u Čavoglavama, ali i presudu Upravnog suda u Zagrebu iz 2014., na kojemu je bezuspješno pokušao osporiti rješenje Ministarstva financija da je obavezan platiti porez i prirez na dohodak u iznosu od 1,164.211,42 kune, odnosno 154.517 eura ostvaren u izbornoj 2007. godini zbog utvrđenog nerazmjera u prijavljenim prihodima i rashodima. Način na koji se ispričao zbog bespravne gradnje, kao i argumenti koje je iznosio pokušavajući osporiti razrezani porez i prirez, izazvali su različite reakcije u javnosti. Naime, Inspektorat je nedavno potvrdio kako Thompson mora srušiti dva ilegalno sagrađena objekta na česticama u njegovu vlasništvu u Čavoglavama. I to nakon što su provjerili građevine na sedam katastarskih čestica u Thompsonovu rodnom selu.
