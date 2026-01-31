Obavijesti

(NE)PLAĆANJE POREZA PLUS+

Thompsonova ispovijest u sudnici: 'Stavili smo 320.000 eura u nekakve vreće...'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 7 min
Zagreb: Marko Perkovi? Thompson svjedo?io u aferi Fimi media | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Novi Express donosi detalje sudskog spisa iz 2014. kada je pjevač osporavao rješenje o plaćanju poreza na Upravnom sudu u Zagrebu tvrdeći da su mu sporni novac dopremili ortaci iz Njemačke...

Pjevač Marko Perković Thompson, koji se često opisuje kao ikona desnice, voli se isticati domoljubljem. Kakav je njegov odnos prema zakonima i institucijama domovine, na koje se često poziva, vidljivo je iz njegova osvrta na odluku Državnog inspektorata kako mora srušiti dva ilegalna objekta u Čavoglavama, ali i presudu Upravnog suda u Zagrebu iz 2014., na kojemu je bezuspješno pokušao osporiti rješenje Ministarstva financija da je obavezan platiti porez i prirez na dohodak u iznosu od 1,164.211,42 kune, odnosno 154.517 eura ostvaren u izbornoj 2007. godini zbog utvrđenog nerazmjera u prijavljenim prihodima i rashodima. Način na koji se ispričao zbog bespravne gradnje, kao i argumenti koje je iznosio pokušavajući osporiti razrezani porez i prirez, izazvali su različite reakcije u javnosti. Naime, Inspektorat je nedavno potvrdio kako Thompson mora srušiti dva ilegalno sagrađena objekta na česticama u njegovu vlasništvu u Čavoglavama. I to nakon što su provjerili građevine na sedam katastarskih čestica u Thompsonovu rodnom selu.

