DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!

Liječnici KBC-a Zagreb izveli su nevjerojatan zahvat po prvi put, operirali su novorođenče dok je još bilo djelomično u maternici majke, spojeno na posteljicu i pupkovinu, kako bi mu spasili život. Tijekom carskog reza liječnici su porodili samo glavu, vrat i dio prsnog koša bebe, dok je ostatak tijela ostao u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice. Na taj način tim je dobio dragocjeno vrijeme za osiguravanje dišnog puta, jer je beba na vratu imala ogroman tumor – veličine vlastite glavice – koji je u potpunosti zatvarao dišne putove.

Danas, mjesec i pol nakon zahvata, i majka i dijete su dobro. Beba je puštena kući tri tjedna nakon operacije, diše samostalno i smatra se izliječenom.

Multidisciplinarni tim spasio život

Foto: 24sata

Iz KBC-a Zagreb poručuju kako je riječ o jednom od najzahtjevnijih zahvata u hrvatskoj medicini.

– Ovo je priča o ljudskosti, predanosti i zajedništvu. U presudnim minutama udružili su se neurolozi, otorinolaringolozi, neonatolozi, neuroradiolozi i brojni drugi stručnjaci kako bi novorođenčetu dali šansu za život – poručili su iz bolnice.

Ravnatelj KBC-a Zagreb prof. dr. sc. Fran Borovečki istaknuo je da je ovaj uspjeh rezultat zajedništva.

– Bolnicu ne čine zidovi nego ljudi. Ova operacija pokazuje snagu Rebra i jedinstvenu kombinaciju stručnjaka koja je omogućila ovaj ishod – rekao je.

Dišni put osiguran dok je beba još bila u maternici

Prema riječima doc. dr. sc. Davida Ozretića, tumor je već u trudnoći bio iznimno velik i prijetio potpunim zatvaranjem dišnog puta.

– Znali smo da dijete nakon poroda neće moći disati. Morali smo procijeniti odnos tumora i krvnih žila te isključiti mogućnost velikih krvarenja. Kada smo utvrdili da to nije slučaj, mogli smo ući u zahvat – rekao je.

Ključni trenutak bio je postupak u kojem su liječnici osigurali dišni put dok je dijete još bilo spojeno na pupkovinu i primalo kisik iz posteljice.

– Dijete još nije bilo rođeno, a mi smo mu već osigurali tubus u dušniku i omogućili udisanje. Tek nakon stabilizacije srčane aktivnosti dovršen je porod i prerezana pupkovina – objasnila je prof. dr. sc. Ruža Grizelj.

Foto: 24sata

Odlične prognoze

Nekoliko sati nakon poroda uslijedila je i zahtjevna operacija potpunog odstranjenja tumora, koja je trajala više od dva sata.

– Operirati dijete staro svega dva sata iznimno je zahtjevno. Cilj nam je bio ukloniti tumor, a sačuvati sve vitalne funkcije: disanje, gutanje i kasnije govor. Smatram da smo u tome uspjeli – rekao je prof. dr. sc. Drago Prgomet.

Histološki nalaz potvrdio je da je tumor u potpunosti odstranjen, a tumorski markeri su negativni.

– Dijete se smatra izliječenim, ali će se preventivno pratiti prve tri godine života. Jednom godišnje radit će se MR cijelog tijela – dodaju liječnici.

“Dijete je danas zdravo”

Tim je tijekom zahvata imao pripremljene sve scenarije.

– Imali smo plan A, B i C: od pokušaja intubacije, preko otvaranja dišnog puta na vratu, do pripreme za ECMO aparat. Srećom, uspjeli smo već s prvom opcijom i dobili vrijeme za daljnje korake – rekao je prof. dr. sc. Ratko Prstačić.

Prema riječima stručnjaka, riječ je o dobroćudnom tumoru s potencijalom zloćudnosti, no trenutačno nije potrebna dodatna terapija.

– Danas je to uistinu zdravo dijete – poručili su.

Zahvat kakav se radi tek nekoliko puta godišnje u svijetu

Ovakvi postupci izvode se samo u najvišim specijaliziranim centrima i to tek jednom do dvaput godišnje na globalnoj razini.

– Dijete je bilo doslovno napola rođeno. Glava, vrat i dio prsnog koša bili su izvan maternice, a ostatak tijela unutra. Morali smo održati protok krvi kroz posteljicu kako bismo osigurali vrijeme za spašavanje dišnih putova. Rizik za majku i dijete bio je velik, ali uspjeli smo – rekla je doc. dr. sc. Ana Hrkać Pustahija.

Više od mjesec dana nakon “čuda s Rebra”, majka i dijete su kod kuće.

I ono najvažnije – dijete danas normalno diše i živi bez posljedica.