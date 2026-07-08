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UŽAS

Pucao po kući kod Zagreba, specijalci satima pregovarali s njim. Objavljeni svi detalji!

Piše Veronika Miloševski,
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Pucao po kući kod Zagreba, specijalci satima pregovarali s njim. Objavljeni svi detalji!
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Foto: željko lukunić/pixsell
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Kako nam je rekao, čitava ulica bila je puna naoružanih specijalaca, a sve snage bile su usmjerene prema jednoj kući. Kasnije su se, ističe, čuli i pucnjevi

Na području Donjeg Dragonošca muškarac prijetio ukućanima vatrenim oružjem nakon čega su oni napustili kuću u utorak popodne, javila je zagrebačka policija.

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Foto: Čitatelj 24sata


 
Policajci su žurno izašli na mjesto događaja, no muškarac (65) odbijao je suradnju prijeteći da će uporabiti vatreno oružje. Obzirom na specifičnost događaja te vodeći brigu o sigurnosti građana, na mjesto događaja pristupio je specijalistički tim Jedinice specijalne i interventne policije PU zagrebačke.

Tijekom postupanja, u nekoliko navrata, muškarac je pucao iz vatrenog oružja, a u više navrata policijski su službenici, uključujući i policijske pregovarače, pokušali s njim uspostaviti kontakt, što je on odbijao da bi se u jednom trenutku, nakon što su mu policajci upotrebom sredstava prisile suzili prostor kretanja, on povukao u jednu od prostorija kuće.

Foto: Čitatelj 24sata


 
Muškarcu se oko 3 sata iza ponoći, nakon uspostavljene komunikacije, pristupilo te je, uz uporabu sredstava prisile, priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Tijekom događaja nije bilo ozlijeđenih osoba, a na mjestu događaja obavlja se očevid.

- S posla sam se vraćao oko 14 sati i vidio da je zatvorena ulica u koju trebam ući. Policija mi je rekla da moram zaobići, međutim ušao sam u drugu ulicu, tamo je isto bilo zatvoreno i uletio sam direkt ispred kuće koju je policija opkolila. Mahali su mi i vikali da se što prije sklonim, pokušavali su doći do čovjeka unutra, ispričao nam je čitatelj koji je u utorak u popodnevnim satima u Donjem Dragonožcu kraj Zagreba svjedočio pravoj drami.

U mjestu Donji Dragonožec muškarac se zatvorio u kuću s puškom
U mjestu Donji Dragonožec muškarac se zatvorio u kuću s puškom | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kako nam je rekao, čitava ulica bila je puna naoružanih specijalaca, a sve snage bile su usmjerene prema jednoj kući. Kasnije su se, ističe, čuli i pucnjevi.

- Oko 17.30 su se čula dva pucnja, nismo vidjeli je li pucala policija ili je on. Ne znamo zbog čega se odvijala drama. Ali trajalo je - dodao je čitatelj.

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, policija je izašla na teren i opkolila kuću s obzirom da se u njoj nalazi rastreseni muškarac koji potencijalno može nauditi sebi.

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