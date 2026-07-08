Pucao po kući kod Zagreba, specijalci satima pregovarali s njim. Objavljeni svi detalji!

Na području Donjeg Dragonošca muškarac prijetio ukućanima vatrenim oružjem nakon čega su oni napustili kuću u utorak popodne, javila je zagrebačka policija.





Policajci su žurno izašli na mjesto događaja, no muškarac (65) odbijao je suradnju prijeteći da će uporabiti vatreno oružje. Obzirom na specifičnost događaja te vodeći brigu o sigurnosti građana, na mjesto događaja pristupio je specijalistički tim Jedinice specijalne i interventne policije PU zagrebačke.

Tijekom postupanja, u nekoliko navrata, muškarac je pucao iz vatrenog oružja, a u više navrata policijski su službenici, uključujući i policijske pregovarače, pokušali s njim uspostaviti kontakt, što je on odbijao da bi se u jednom trenutku, nakon što su mu policajci upotrebom sredstava prisile suzili prostor kretanja, on povukao u jednu od prostorija kuće.

Foto: Čitatelj 24sata





Muškarcu se oko 3 sata iza ponoći, nakon uspostavljene komunikacije, pristupilo te je, uz uporabu sredstava prisile, priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Tijekom događaja nije bilo ozlijeđenih osoba, a na mjestu događaja obavlja se očevid.

- S posla sam se vraćao oko 14 sati i vidio da je zatvorena ulica u koju trebam ući. Policija mi je rekla da moram zaobići, međutim ušao sam u drugu ulicu, tamo je isto bilo zatvoreno i uletio sam direkt ispred kuće koju je policija opkolila. Mahali su mi i vikali da se što prije sklonim, pokušavali su doći do čovjeka unutra, ispričao nam je čitatelj koji je u utorak u popodnevnim satima u Donjem Dragonožcu kraj Zagreba svjedočio pravoj drami.

U mjestu Donji Dragonožec muškarac se zatvorio u kuću s puškom | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kako nam je rekao, čitava ulica bila je puna naoružanih specijalaca, a sve snage bile su usmjerene prema jednoj kući. Kasnije su se, ističe, čuli i pucnjevi.

- Oko 17.30 su se čula dva pucnja, nismo vidjeli je li pucala policija ili je on. Ne znamo zbog čega se odvijala drama. Ali trajalo je - dodao je čitatelj.

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, policija je izašla na teren i opkolila kuću s obzirom da se u njoj nalazi rastreseni muškarac koji potencijalno može nauditi sebi.