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BROJ RASTE U TURISTIČKOJ SEZONI

PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'

Piše Bogdan Blotnej,
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PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'
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Foto: PU istarska
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Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama...

Samo tijekom prošle godine u Hrvatskoj su zabilježena čak 452 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, a policija upozorava da njihov broj raste u turističkoj sezoni. Posljednji slučaj u Istri zbio se u subotu, kad je Slovak (63), kako navodi PU istarska, snimao nagu djecu.

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- Uočio ga je zaštitar u jednom turističkom objektu na području Istre kako naočalama kriomice snima djecu te ga je zadržao do dolaska policije. Policijski službenici kod muškarca su pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja. U pritvoru je. Godišnje u Istri bilježimo desetak takvih slučajeva, a samo ove sezone već ih je tri - kazala je Suzana Sokač iz PU istarske.

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Predstavljena je i nacionalna preventivna kampanje "Najbolji dječji kupaći je onaj koji se nosi". Tom kampanjom Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, uz podršku pravobraniteljice za djecu, želi upozoriti roditelje i javnost na opasnosti koje često ostaju neprimijećene.

Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama te da obrate pozornost na osobe koje bez opravdanog razloga borave u blizini djece. Svaku sumnju treba odmah prijaviti policiji.

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Policijska službenica za prevenciju iz Ureda glavnog ravnatelja policije, Anita Gračan, kazala je kako policija tijekom turističke sezone bilježi porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju.

- Najčešći počinitelji su strani državljani u dobi od 30 do 60 godina koji koriste razne predmete kako bi sakrili skrivene kamere i napravili skrivene snimke djece - upozorila je Anita Gračan.

Roditeljima savjetuje da obrate pozornost ne samo na vlastito dijete nego i na osobe koje se neuobičajeno dugo zadržavaju u blizini dječjih bazena i plićaka.

Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić upozorila je i na zabrinjavajuću sudsku praksu. Prošle godine čak je 35 počinitelja osuđeno na rad za opće dobro, ponekad i na poslovima na kojima mogu dolaziti u kontakt s djecom, a polovica osuđenih dobila je zatvorske kazne od jedne do dvije godine. 

Seksualni predatori vrebaju djecu koristeći se raznim pomagalima, savršeno skrivenim. Policija je zaplijenila kamere sakrivene u sunčanim naočalama, ručnicima, prijenosnim hladnjacima, ruksacima i drugim svakodnevnim predmetima. Policija tijekom turističke sezone bilježi porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju.

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