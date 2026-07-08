PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'

Samo tijekom prošle godine u Hrvatskoj su zabilježena čak 452 kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju, a policija upozorava da njihov broj raste u turističkoj sezoni. Posljednji slučaj u Istri zbio se u subotu, kad je Slovak (63), kako navodi PU istarska, snimao nagu djecu.

- Uočio ga je zaštitar u jednom turističkom objektu na području Istre kako naočalama kriomice snima djecu te ga je zadržao do dolaska policije. Policijski službenici kod muškarca su pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja. U pritvoru je. Godišnje u Istri bilježimo desetak takvih slučajeva, a samo ove sezone već ih je tri - kazala je Suzana Sokač iz PU istarske.

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Predstavljena je i nacionalna preventivna kampanje "Najbolji dječji kupaći je onaj koji se nosi". Tom kampanjom Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, uz podršku pravobraniteljice za djecu, želi upozoriti roditelje i javnost na opasnosti koje često ostaju neprimijećene.

Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama te da obrate pozornost na osobe koje bez opravdanog razloga borave u blizini djece. Svaku sumnju treba odmah prijaviti policiji.

Policijska službenica za prevenciju iz Ureda glavnog ravnatelja policije, Anita Gračan, kazala je kako policija tijekom turističke sezone bilježi porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju.

- Najčešći počinitelji su strani državljani u dobi od 30 do 60 godina koji koriste razne predmete kako bi sakrili skrivene kamere i napravili skrivene snimke djece - upozorila je Anita Gračan.

Roditeljima savjetuje da obrate pozornost ne samo na vlastito dijete nego i na osobe koje se neuobičajeno dugo zadržavaju u blizini dječjih bazena i plićaka.

Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić Stanić upozorila je i na zabrinjavajuću sudsku praksu. Prošle godine čak je 35 počinitelja osuđeno na rad za opće dobro, ponekad i na poslovima na kojima mogu dolaziti u kontakt s djecom, a polovica osuđenih dobila je zatvorske kazne od jedne do dvije godine.