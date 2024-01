Svjedok incidenta u Dugavama: Rus krvave glave ušao je u kafić i za njim još dvojica s nožem!

Ušao je u kafić krvave glave i tražio da se opere. Konobarica mu je to dozvolila, a onda je počeo pljuvati i nešto vikati, imao je i nož pa su ga gosti i vlasnik izbacili van, kaže nam svjedok, koji se zatekao u zagrebačkim Dugavama 10. siječnja u večernjim satima u trenutku kad je grupica ruskih državljana napravila incident.

Kako doznajemo, nakon što su ga izbacili iz kafića, Rus se vratio s još trojicom prijatelja te su počeli raditi nerede i ispred kafića. Navodno su alkoholizirani došli u kafić. Iz kafića su zatražili intervenciju policije, koja je u rekordnom roku stigla s maricom i interventnim policajcima.

- Došli su zaista jako brzo. Nisu ni zakočili do kraja, a već su policajci iskakali iz kombija. Ti Rusi su se razbježali po kvartu i čuli smo da su ih tražili tri sata, jednog nisu ni pronašli. Ispod jednog auta našli su nož, koji je ovaj krvave glave odbacio - priča nam svjedok.

Iz zagrebačke policije na naš upit odgovorili su da su upoznati s događajem od 10. siječnja kad se policajcima PU zagrebačke obratio 28-godišnji vlasnik ugostiteljskog objekta navodeći da ima problema s gostima.

- Dolaskom na mjesto događaja ispred navedenog objekta zatečena su tri državljana Rusije za koje je utvrđeno da su tražitelji međunarodne zaštite. Jedan od njih je odbacio oštri predmet te je protiv njega podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz članka 29. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja, dok je protiv svih podnesen optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - kažu iz zagrebačke policije. Počinitelje prekršaja su uhitili i odveli na Općinski sud u Novom Zagrebu.

Zasad se još ne zna koje kazne im je izrekao Općinski sud u Novom Zagrebu, no za naročito drsko ponašanje na javnom mjestu zakon predviđa kazne od 700 do 4000 eura ili kaznu zatvora do 30 dana, dok za nošenje oružja (noža) na javnom mjestu na način da je ono vidljivo i uznemirilo je građane kazna je od 390 do 1990 eura ili do 30 dana zatvora.

Prekršitelje su nakon toga iz Prihvatilišta za tražitelje azila u zagrebačkim Dugavama navodno prebacili u prihvatni centar u Ježevu. Kako doznajemo, trojica Rusa su i dan ranije bili u istom kafiću i uznemiravali goste, no nije bilo potrebe za intervencijom policije. Na sudu gdje su dovedeni navodno su negirali djelo za koje ih se teretilo zbog čega je morao doći svjedočiti i vlasnik kafića.

Iako u naselju sve ove godine nije bilo većih problema s tražiteljima azila, mještani Dugava kažu da im nije svejedno.

- Ranije su roditelji puštali djecu da se sama igraju u parku, a sada se to više ne usude već sjede s njima. Ne osjećamo se sigurno i ne znamo kome se obratiti jer imamo osjećaj da nitko ništa ne poduzima - kaže nam mještanka Dugava.