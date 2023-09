Detalji drame u Kloštar Ivaniću: 'Prišao sam mu, a susjed me je upozorio da ima i drugu bombu'

Bila je mirna večer. Pola sata prije toga puno dječice, iz nižih razreda osnovne škole, prošla su ovuda. Još me prolaze trnci kad pomislim da je netko od njih mogao biti ovdje. Odjednom je grunulo. Pomislio sam da netko puca jer su mi šrapneli prošli kroz tri stakla na kući, započeo je Luka ispred čije kuće u Kloštar Ivaniću u Školskoj ulici je u četvrtak oko 19 sati 86-godišnjak aktivirao bombu.

Rastrojeni 86-godišnji muškarac u eksploziji je zadobio teške ozlijede zbog kojih je preminuo kasnije u bolnici. Bio je štićenik doma za starije i nemoćne, a nekako je uspio je pobjeći iz svoje sobe te se ušuljao u auto jedne od zaposlenica doma.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Ta žena je majka troje djece, a išla je na roditeljski sastanak u školu. Kad je parkirala auto on ju je prepao. Ne znam što joj je rekao, ali ona je bila u velikom strahu. Istrčao sam iz kuće kad sam čuo eksploziju i vidio sam njega kako leži na podu. Scene je bila grozna, tako nešto do sad nisam vidio. Prišao sam mu govoreći: 'Čovječe što si to napravio?', a on mi je govorio da nije ništa. Onda mi je susjed vikao da se maknem jer ima i drugu bombu - prepričao je šokirani susjed Luka koji kaže da je kasnije u zemlji vidio dvije rupe na kojima je ležao čovjek te pretpostavlja da su obje bombe eksplodirale u isto vrijeme.

Muškarac je govorio da kod sebe ima još jednu bombu te su zbog toga pozvani i pirotehničari. Policija je evakuirala stanovnike ulice na sigurno. Kad je područje osigurano, muškarac je predan liječnicima.

- Nitko mu se nije usudio prići. On je samo ležao, nije ništa govorio. Čak do njega nisu mogli doći ni doktori, kako bi mu pomogli, dok se nisu uvjerili da nema više bombi kod sebi. Još se tresem. Ovo je bila dugačka, neprospavana noć. Poznajem i tu ženu u čijem autu je bio. Ne mogu ni zamisliti kako je njoj. Strašno, nadam se da će se brzo oporaviti od šoka koji ju je zadesio - ispričala je susjeda Nevenka koja na kući ima oštećenje od eksplozije.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Policija je izvijestila da je stariji muškarac aktivirao bombu pokušavajući počiniti samoubojstvo. Iz policije kažu da nema drugih ozlijeđenih osoba. Na terenu je bio i više pripadnika hitnih službi, policije te pirotehničari i pregovarač.

- To je bila strašna detonacija. Morali smo biti vani, satima nam nisu dali da dođemo do kuće. Policija je brzo došla, ali su se dugo čekali specijalci. Njega ne poznajem. On je to mogao napraviti i u domu ili ispred djece. Mogli su ljudi strašno stradati. Nije bilo kasno, ovdje jako puno ljudi šeta i prolazi - kazala je Nevenka.

U staračkom domu u kojem je bio smješten je u petak napravljena inspekcija ministarstva. Vlasnik doma Dragan Vuković kaže da dom zadovoljava sve uvijete te da ne može vjerovati da se ovako što dogodilo.

- Taj čovjek je bio i psihički i fizički dobro. Što se zdravlja tiče sve je bilo uredno. Ima kćer koja mu je dolazila u posjete, a u ovaj dom je došao prije dvije godine. Inače je iz Zagreba. Jedno vrijeme je ovdje bila i njegova supruga koja je preminula. Sadio je cvijeće, odlazio je u trgovinu, bio je aktivan i stvarno nije bilo nikakvih naznaka da bi tako nešto učinio - kazao je Vuković.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dodaje da se svim štićenicima doma na ulasku popisuju osobne stvari koje donose sa sobom. Kako kaže, muškarac tad sigurno nije kod sebe imao nikakve eksplozivne ili slične naprave.

- Mi smo dom otvorenog tipa, a pošto je on zdrav i pokretan mogao i izaći u šetnju ili otići u trgovinu. To je i činio. Dva puta tjedno bi sjeo u taksi i otišao do dućana. Vjerojatno je tad nekad i nabavio te bombe. Svi smo šokirani i pokušavamo odgonetnuti što se moglo dogoditi i zašto bi to učinio. On je zadnja osoba za koju bi rekao da bi to napravio. Sakrio se u autu naše kuharice. Ona ga nije vidjela tek kasnije u vožnji joj je rekao da kod sebe ima bombe. Ona je uspjela pobjeći iz auta. Toj ženi je trenutno jako teško jer je svjedočila svemu tome - zaključio je Vuković.