Čula sam buku i izjurila van. Veći stariji muškarac tukao je kolegu iz Farmacije. Počela sam vikati, kolegica iz trgovine Denis vikala je da prestanu. Onda je počeo nju naganjati oko stupa, prepričava nam uznemirena prodavačica ispred čijeg dućana se odvijala prava filmska drama u srijedu ujutro.

POGLEDAJTE VIDEO

Stariji muškarac prvo se posvađao s prodavačem u Farmaciji, potom ga je počeo udarati. Nakon toga je nasrnuo na trgovkinju iz prodavaonice igračaka, koja je bježala oko stupa. Jedan od prolaznika zaustavio ga je pa je muškarac izašao, sjeo u auto i zaletio se u vrata centra.

Kako su nam ispričali očevici, u šokantnom razvoju situacije muškarac je potom izašao iz auta i počeo razbijati. Otišao je na krov, gdje je parkiralište. Ondje su ga napokon svladali građani i zadržali dok policija nije stigla.

- Kad se zabio u zgradu, htio je izaći u rikverc, ali auto je zapeo između glavnih vrata. Nakon toga je izašao i otišao gore na parkiralište - rekli su nam očevici.

- Ljudi su bježali, neki su se sakrili DM i Farmaciju - dodaje svjedok.

- Sakrile smo se u trgovinu, ljudi su bježali s nama. Spustile smo zaštitne rešetke. Kad je uletio automobilom, pokušao je izaći na rikverc. Auto mu je zapeo, pa nije uspio. Nastavio je razbijati po centru, izašao i ondje su ga obuzdali prolaznici - priča nam druga prodavačica.

Na prvom katu trgovačkog centra razbijeno staklo ležalo je posvuda. Svi očevici su u šoku zbog proživljenih scena nasilja.

- To je navodno suprug prodavačice iz Denisa. Umislio je da ga vara s dečkom iz Farmacije. To je krasan dečko i nema šanse da su njih dvoje u vezi jer on ne voli žene. Svi smo s njim dobri, uvijek će pomoći, popiti kavu s nama - govori nam prodavačica.

Iz policije nisu mogli komentirati slučaj jer je u trenutku zaključenja ovog teksta očevid i dalje bio u tijeku. Neslužbeno doznajemo da su nasilnog muškarca prevezli vozilom Hitne pomoći na medicinsku obradu, nakon čega će ga preuzeti policija.