Detalji drame u Splitu: 'Vjetar je bio 212 kilometara na sat. Ovo su ekstremni vremenski uvjeti'

Snažno nevrijeme praćeno obilnom kišom, orkanskim vjetrom i tučom jutros je pogodilo dijelove Splita, ostavljajući za sobom trag štete i panike. Najteže je bilo u luci Split, gdje su ekstremni vremenski uvjeti izazvali incident s brodom Petar Hektorović.

Uslijed silovitih udara vjetra koji su na brodu Petar Hektorović dosezali nevjerojatnih 212 kilometara na sat, došlo je do pucanja čak tri čela i četiri konopa, zbog čega se brod naslonio na obližnji turistički brod. Situacija je prijetila ozbiljnijim posljedicama, no zahvaljujući brzoj i pribranoj reakciji zapovjednika i posade, brzo su oborena dva sidra i time spriječena veća šteta u luci.

– To su bili ekstremni vremenski uvjeti, došlo je do pucanja konopa broda Petar Hektorović te je došlo do naslanjanja broda s turističkim brodom. Zahvaljujući brzoj intervenciji zapovjednika i posade, oborena su dva sidra i spriječena je veća šteta u luci Split. Prema prvim informacijama, nema ozlijeđenih.

Zabilježen je udar vjetra 212 km na sat na brodu Petar Hektorović, pukla su tri čela i četiri konopa. Zahvalili bismo se posadi i njihovoj brzoj intervenciji. Nadležne službe preuzimaju ostalo, u tijeku je očevid. Liniju nam je preuzeo brod Marko Polo. Petar Hektorović će biti tu dok očevid ne završi. Ovo su zaista bili ekstremni vremenski uvjeti – izjavila je koordinatorica splitske Jadrolinije Jelena Ivulić.

Na svu sreću, prema dostupnim informacijama, nema ozlijeđenih osoba, a brodski promet se brzo organizirao. Jadrolinija je odmah reagirala prebacivanjem putnika i obveza na brod Marko Polo, dok će Petar Hektorović ostati privezan u splitskoj luci do završetka očevida.

