EKSPLODIRALA PLINSKA BOCA
Detalji eksplozije u garaži na Trešnjevci: Kriva je baterija romobila. Vlasnik je u bolnici
Požar je izbio u garaži na Trešnjevci u utorak oko 8.10 sati, koja je u vlasništvu muškarca (52). Pretpostavlja se da je, uslijed kvara baterije električnog romobila, došlo do iskrenja i prijenosa topline na plinsku bocu koja je eksplodirala.
Požar su ugasili vatrogasci, a na mjestu događaja obavili su očevid. Tijekom požara, 52-godišnjak je ozlijeđen, a liječničku pomoć pružili su mu u Klinici za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Težina ozljeda za sada nije okvalificirana.
Uslijed eksplozije je došlo do oštećenja parkiranog auta marke Škoda zagrebačkih tablica u vlasništvu muškarca (55). Visinu materijalne štete još nisu utvrdili.
