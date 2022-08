Detalji incidenta kod Knina: Zbog svađe u prometu došlo do sukoba, jedan teže ozlijeđeni

O incidentu koji se dogodio u ponedjeljak na području Knina, a u kojem je došlo do fizičkog obračuna više ljudi, oglasila se i policija.

- Policijski službenici Službe kriminalističke policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad ukupno šest osoba, petero hrvatskih državljana i srpskom državljankom, osumnjičenih za kaznena djela prijetnje, nanošenja teških tjelesnih ozljeda, nanošenja lakih tjelesnih ozljeda, kao i za remećenje javnog reda i mira - stoji u priopćenju PU šibensko-kninske.

Sve je počelo zbog nesporazuma u prometu

Navodno se radi o dvije sestre, stare 28 i 13 godina, koje su se u ponedjeljak vraćale automobilom iz Šibenika prema Kninu. Na putu je došlo do nesporazuma u prometu, navodno zbog pretjecanja, te je iz bijelog Audija Q7 beogradskih registarskih oznaka netko pokazao tri prsta, na što im je iz drugog automobila pokazan srednji prst. Onda im je vozač bijelog Audija prepriječio put pa su sestre zaustavile automobil

Žena iz Audija je izišla i napala 13-godišnjakinju, a izišao je i muškarac koji je 13-godišnjakinju ošamario i pljunuo. Nakon toga su otišli.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 8. kolovoza u večernjim satima (oko 19,40 sati) na cesti Šibenik-Knin došlo do nesuglasica u prometu, a nakon što su se oba vozača vozila vozilom zaustavila došlo je do obostranog vrijeđanja između 36-godišnjakinje i maloljetne osobe kojom prilikom je 36-godišnjakinja ošamarila maloljetnu osobu (kasnije konstatirane lakše tjelesne ozljede). Nakon tog događaja, oko 20,40 sati, otac maloljetne osobe zajedno s 27-godišnjakom, došao je u mjesto Ramljane Donje u dvorište kuće 65-godišnjakinje, gdje su se još nalazili 69-godišnjak, 37-godišnjak i 34-godišnjak. Po dolasku u dvorište sumnja se da je osumnjičeni 53-godišnjak uputio prijetnje 65-godišnjakinji i njenom 69-godišnjem suprugu te tom prilikom odgurnuo 65-godišnjakinju koja je pala i zadobila lakše tjelesne ozljede - izvijestili su iz policije.

Sukob eskalirao u dvorištu kuće

Sestre su nakon incidenta sve rekle ocu, policajcu koji je bio i pripadnik Prvog hrvatskog redarstvenika, ispričale što se dogodilo. Otac djevojaka i sin su se u ponedjeljak navečer otišli u Strmicu, gdje su bijeli Audi Q7 pronašli ispred kuće.

- Dalje je utvrđeno kako postoji osnovana sumnja da se verbalni sukob nastavio na način da je 69-godišnjak prijetio osumnjičenom 53-godišnjaku i 27-godišnjaku u kojim prijetnjama mu se pridružio i 37-godišnjak, a koji je nakon verbalnog sukoba tjelesno napao 27-godišnjaka i nanio mu teške tjelesne ozljede - dodaju iz policije.

Muškarac (53) osumnjičen je zbog prijetnje kao 69-godišnjak, a muškarac (37) i žena (36) osumnjičeni su za nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Protiv svih će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

- Utvrđeno je i kako su 27-godišnjak i 34-godišnjak počinili prekršaj iz čl.6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te će protiv njih biti podnesen Optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku. S obzirom da je osumnjičeni 53-godišnjak policijski službenik PU šibensko-kninske, on je zbog sudjelovanja u navedenom događaju udaljen iz službe do daljnjega, bez obzira što se u to vrijeme nalazio izvan službe - kažu iz PU šibensko-kninske.

