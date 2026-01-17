Obavijesti

Rezultati 5. kola Eurojackpota

Rezultati 5. kola Eurojackpota
Očekivani jackpot u sljedećem, 6. kolu, iznosi 42.000.000 eura, dok je Joker broj izvučen u ovom kolu bio 228682.

U petom kolu Eurojackpota, održanom 16. siječnja 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 8, 16, 37, 39, 48, a dodatni brojevi su 5 i 11.

Ni u ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade (5+2), kao ni dobitnika druge (5+1) i treće (5+0) kategorije u Hrvatskoj. Najveći dobitak ostvaren je u kategoriji 5+1 na europskoj razini, gdje je pet igrača osvojilo po 391.488,30 eura, dok je devet igrača s pogođenih 5 brojeva (5+0) osvojila po 122.656,20 eura.

Svim dobitnicima čestitamo, a ostalima želimo više sreće u idućem kolu!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

