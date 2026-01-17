Plenković zeza Benčić oko cijene stana, a njegov kvadrat je 800 eura jeftiniji! Prekršio je i zakon

Čestitke zastupnici Benčić, koja je postala primjer uspjeha Nacionalne stambene politike i priuštivog stanovanja u glavnom gradu! Objavio je to u četvrtak navečer premijer Andrej Plenković na svom službenom Facebook profilu, a podijelio je i svoj odgovor zastupnici Možemo!, Sandri Benčić. Iako se radilo o raspravi o imenovanju predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, premijer nije propustio bocnuti Benčić. Dapače, u toj raspravi joj je prvo rekao da će je ministar Branko Bačić uzeti za primjer priuštivog stanovanja i pada cijena u glavnom gradu.

