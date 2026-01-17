Plenković se u odgovoru Sandri Benčić referirao na otkriće 24sata da su ona i suprug lani kupili stan za 2630 € po kvadratu. Ali njegov stan u imovinskoj kartici ima neažuriranu cijenu, zbog čega mu prijeti kazna povjerenstva...
Plenković zeza Benčić oko cijene stana, a njegov kvadrat je 800 eura jeftiniji! Prekršio je i zakon
Čestitke zastupnici Benčić, koja je postala primjer uspjeha Nacionalne stambene politike i priuštivog stanovanja u glavnom gradu! Objavio je to u četvrtak navečer premijer Andrej Plenković na svom službenom Facebook profilu, a podijelio je i svoj odgovor zastupnici Možemo!, Sandri Benčić. Iako se radilo o raspravi o imenovanju predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, premijer nije propustio bocnuti Benčić. Dapače, u toj raspravi joj je prvo rekao da će je ministar Branko Bačić uzeti za primjer priuštivog stanovanja i pada cijena u glavnom gradu.
