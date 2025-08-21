Obavijesti

DETALJI IZ OPTUŽNICE Petrači i Pozder su u grupi i upozoravali: 'Mi smo jaka organizacija...'

DETALJI IZ OPTUŽNICE Petrači i Pozder su u grupi i upozoravali: 'Mi smo jaka organizacija...'
Hrvoje Petrač, sinovi i Saša Pozder u chat grupi pisali su o tome kako operiraju’. Žalili su se na Pavića i Beroša, a Pozder Petraču tepao: ‘Ti si mastermind’

Čak 211 stranica. Toliko ih ima optužnica u aferi "Mikroskopi", u kojoj je detaljno razrađeno kako su operirali članova zločinačke organizacije kojoj je na čelu Hrvoje Petrač, a važna karika bivši ministar zdravstva Vili Beroš. Njih, ukupno, osam sudjelovali su u izvlačenju novca iz državnog proračuna prenapuhavanjem cijena posebnog robotskog mikroskopa, koji na kraju bolnice jedva da koriste jer nije praktičan, i tako su državni proračun oštetili za oko 750 tisuća eura, dok je Beroš navodno u džep spremio 75 tisuća eura mita, po 25 tisuća za svaki potpis posebne odluke kojom odobrava trošak.

