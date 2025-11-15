Detalji kaosa na A1: Vozačica (76) ušla u suprotni smjer, izazvala sudar tri automobila

Karlovačka policija objavila je kako je 76-godišnja vozačica auta karlovačkih tablica izazvala tešku nesreću do koje je došlo jučer ujutro na A1 kod kod Karlovca. Ona se kretala autocestom u suprotnom smjeru, iz smjera Karlovca prema Novigradu, i time izravno ugrozila ostale sudionike u prometu. U jednom trenutku frontalno je udarila u automobil zagrebačkih oznaka kojim je u smjeru Zagreba upravljao 48-godišnji vozač.

Nekoliko sekundi nakon prvog sudara, na mjesto nesreće naišao je i automobil ogulinskih registarskih oznaka kojim je upravljao 45-godišnjak. Zbog nemogućnosti pravodobnog zaustavljanja, udario je u već oštećeni automobil zagrebačkih oznaka, dodatno pogoršavši situaciju na cesti.

U nesreći je 76-godišnja vozačica zadobila teške ozljede, dok je 43-godišnja putnica iz vozila ogulinskih oznaka lakše ozlijeđena. Ostali sudionici nesreće prošli su bez težih posljedica, no na autocesti je nakratko zavladala potpuna blokada i stvaranje dužih kolona.

Policija je zbog izazivanja prometne nesreće starijoj vozačici izdala prekršajni nalog, a okolnosti koje su dovele do njenog kretanja u zabranjenom smjeru i dalje se utvrđuju. Autocesta je nakon očevida ponovno otvorena za promet.