Detalji koncerta na Hipodromu: Zagreb se priprema za blokadu, a doći će čak 800 trudnica?

Na koncertu Marka Perkovića Thompsona, koji će se za tjedan dana održati na zagrebačkom Hipodromu očekuje se više od 33.000 ljudi s nekom kroničnom ili ozbiljnom zdravstvenom tegobom. Doznajemo kako ti podaci omogućuju precizno planiranje prometa, medicinske skrbi i ulaska na prostor koncerta. Do sada je, doznajemo, 56.900 ljudi ispunilo upitnik u aplikaciji.

Prema podacima iz aplikacije, trećina anketiranih, njih 18.060, dolazi iz Zagreba, dok se njih 21.105 planira u metropolu uputiti na sam dan koncerta. Dodatnih 16.925 dolazi dan ili više ranije. Uz projekciju od 450.000 posjetitelja, očekuje se da će se gotovo 169.000 ljudi sliti u grad na dan koncerta, a aplikacija procjenjuje da će ih oko 60.918 doći osobnim vozilima, što predstavlja izniman prometni izazov.

Najveći promet očekuje se iz istočnih krajeva Hrvatske - 24.969 vozila sa 69.167 ljudi. Slijede jug (19.792 vozila), zapad (8.343) i sjever (7.612 vozila). Iz organizacije naglašavaju da se prometne gužve mogu znatno ublažiti ako posjetitelji stignu u Zagreb dan ili dva ranije, što aplikacija jasno preporučuje. Preko 280.000 Zagrepčana predviđa se da će doći pješice ili javnim prijevozom.

Osim logistike, aplikacija pruža i iznimno vrijedan uvid u zdravstveno stanje posjetitelja. Najviše problema očekuje se s tlakom (6.525 osoba), slijede alergije (5.355), astma (4.995), dijabetes (3.735), srčane smetnje (3.330), dok je prijavljeno i 810 trudnica. Procjenjuje se da će između 50 i 80 timova Hitne pomoći biti raspoređeno oko i unutar Hipodroma. Svaki "TIM 1" stoji 200 eura po satu, dok "TIM 2" košta 120 eura. Dodatno se angažiraju liječnici, medicinske sestre i vozači po satu, a predviđa se i velika potrošnja na kilometražu i logistiku.

Svi sektori ograđeni su za najviše 11.500 ljudi, a kretanje među sektorima neće biti moguće. Kroz sredinu partera prolazi devet metara široki koridor za hitne službe, a svi posjetitelji udaljeni su najviše 50 metara od najbliže točke pomoći. Na svakih 10.000 ljudi postavljen je tzv. tower – točka za prijavu pomoći, uz stalan nadzor VAR kamera i softversku podršku za brojanje ljudi u realnom vremenu.

Ulazak u tzv. sterilne zone bit će moguć već od 10 sati ujutro, na četiri lokacije: Kajzerica 1 i 2, Bundek te INA parkiralište. Oko 400 do 500 ulaza omogućit će protočan ulazak, uz kontrole karata i zabranjenih predmeta. Sam koncertni prostor otvara se u popodnevnim satima, dok će fan zone i hladovina na Bundeku primiti i do 250.000 ljudi koji će kasnije prijeći na Hipodrom.

Organizatori naglašavaju da se s pomoću aplikacije može pronaći točan ulaz, a da će svi autobusi biti usmjereni i parkirani u blizini. Poseban ulaz osiguran je za osobe s invaliditetom, a do 10% publike činit će djeca. Sigurnost dodatno osigurava 5.000 zaštitara i redara. Uz maksimalnu suradnju s MUP-om, Gradom Zagrebom i svim relevantnim službama, organizatori ističu da panika u javnom prostoru nije potrebna.

- Ovo će biti lijepa zagrebačka večer domoljuba, bez gužvi i nereda - rekao je Zdravko Barišić. S obzirom na vizualne efekte i scenografiju, koncert će početi između 20:45 i 21 sat, a trajat će najviše tri sata. Izlazak s koncerta također će biti kontroliran i etapno organiziran. Organizatori najavljuju i popratna događanja tijekom tjedna prije koncerta, uz strogo kontroliran pristup prostoru. Thompsonov menadžment otkrio je i kako se sam Marko priprema za koncert.

- Probe traju već više od mjesec dana, ovo je bio četvrti tjedan, svaki dan se sastaju. Oni su sretni, zvuče dobro, to možemo potvrditi. Marko je u odličnoj formi, dobro se osjeća, sretan je i zahvalan publici koja dolazi u tolikom broju, on će to uzvratiti - rekli su. Organizatori i tehnička ekipa svakodnevno su angažirani na svim detaljima, a scenografija, razglas i sigurnosni aspekti događanja prilagođeni su ovako velikom broju posjetitelja.