BEJRUT UNIŠTEN

Detalji najvećeg napada na Libanon: U jednoj minuti ubili 180 pripadnika Hezbolaha

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Raghed Waked

Većina pogođenih objekata nalazila se u srcu civilnog stanovništva, što se opisuje kao cinično korištenje libanonskih civila kao ljudskog štita od strane Hezbollaha, navode Izraelci

Izraelska vojska objavila je ekspoze o najvećem napadu na Libanon od početka rata s Iranom. U napadu je ubijeno preko 200 ljudi, a oko 1000 ranjeno.

Napad je izazvao reakcije diljem svijeta, EU lideri 'pozivaju' na prekid napada na civile u Libanonu, a libanonski predsjednik Joseph Aoun je napad nazvao masakrom.

 - Ranije ovog tjedna (u srijedu), Izraelske obrambene snage (IDF) završile su veliku seriju zračnih udara usmjerenih na zapovjedne centre i vojnu infrastrukturu koja pripada terorističkoj organizaciji Hezbollah u tri područja istovremeno: Bejrut, dolinu Bekaa i južni Libanon, nakon pokušaja Hezbollahovih boraca da prošire svoje djelovanje iz Bejruta prema sjeveru u dodatna područja - objavio je IDF.

Velika serija udara temeljila se na preciznim i visokokvalitetnim obavještajnim podacima, uz korištenje naprednih sposobnosti koje su omogućile istodobno gađanje više područja u jednoj minuti. Dodaju da su ubili 180 pripadnika Hezbollaha. Broj se još uvijek provjerava.

 - U okviru napada pogođeno je oko 100 ciljeva u tri područja istovremeno: više od 45 glavnih zapovjednih centara Hezbollaha, oko 40 vojnih objekata koje su koristili zapovjednici Hezbollaha za planiranje napada, te više infrastrukturnih objekata koje su koristili viši vojni operativci organizacije. U Bejrutu je IDF pogodio oko 35 vojnih infrastrukturnih lokacija Hezbollaha, uključujući hitni zapovjedni centar koji je koristila obavještajna jedinica Hezbollaha, zapovjedni centar snaga Radwan te zapovjedni centar raketne jedinice Hezbollaha - navode Izraelci.

U južnom Libanonu pogođeno je oko 40 dodatnih infrastrukturnih lokacija, uključujući jedinicu i skladište oružja. Istodobno, u dolini Bekaa pogođena su sjedišta Radwan snaga i obavještajne jedinice, zajedno s dodatnom infrastrukturom.

Iz tih zapovjednih centara pripadnici Hezbollaha planirali su i provodili napade na vojnike Izraelske obrambene snage i izraelske civile u posljednje vrijeme, posebno tijekom aktualne operacije.

Ovo predstavlja značajan i dubok udarac operativnim i zapovjednim sposobnostima terorističke organizacije Hezbollah.

Većina pogođenih objekata nalazila se u srcu civilnog stanovništva, što se opisuje kao cinično korištenje libanonskih civila kao ljudskog štita od strane Hezbollaha.

Prije udara poduzeti su koraci kako bi se što više smanjila šteta za civile koji nisu uključeni u sukob, uključujući korištenje preciznog streljiva i zračno nadgledanje.

