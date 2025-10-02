Mirno jutro najsvetijeg dana židovskog kalendara pretvorilo se u scenu iz horora
Detalji napada na Židove: Prvo se zabio autom pa ih ubadao. Policija ga dokrajčila na podu!
Manchester je zavijen u crno nakon brutalnog napada koji se dogodio ispred sinagoge Heaton Park Hebrew Congregation u četvrti Crumpsall.
Dvije su osobe ubijene, a nekoliko ih je teško ozlijeđeno nakon što se napadač automobilom zaletio u vjernike, a zatim ih napao nožem. Napad se dogodio na Jom Kipur, najsvetiji dan u židovskom kalendaru, što je dodatno potreslo zajednicu i cijelu Veliku Britaniju. Policija je napadača ustrijelila na mjestu događaja.
Mirno jutro najsvetijeg dana židovskog kalendara pretvorilo se u scenu iz horora nešto poslije 9:30 sati. Prema izjavama svjedoka i policije, muškarac se prvo automobilom zaletio u skupinu ljudi koja se okupljala ispred sinagoge. Nakon toga je izašao iz vozila i počeo nožem napadati prisutne, uključujući i zaštitara koji je čuvao objekt.
Policija je zaprimila prve pozive u 9:31, a naoružane jedinice stigle su na mjesto događaja u roku od nekoliko minuta. U 9:38 sati, policajci su otvorili vatru na napadača. Ubrzo je proglašen "veliki izvanredni događaj", a policija je aktivirala i kod "Plato", nacionalnu šifru koja se koristi za "teroristički napad u tijeku".
Na mjesto događaja ubrzo su stigli deseci policijskih vozila, vatrogasne ekipe i hitna pomoć, dok je iznad područja kružio policijski helikopter. Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju dramatične trenutke intervencije. Na jednoj se snimci vide naoružani policajci kako se sukobljavaju s napadačem koji leži na tlu ispred sinagoge. U jednom trenutku, muškarac pokušava ustati, nakon čega se čuje pucanj i on pada natrag na tlo. U blizini se vidi i jedna od žrtava kako nepomično leži u lokvi krvi.
Situaciju je dodatno zakomplicirala sumnja da napadač na sebi nosi eksplozivnu napravu. Na jednoj od snimki čuje se kako prolaznik viče: "Ima bombu na sebi! Pokušava pritisnuti gumb!" Zbog "sumnjivih predmeta na njegovom tijelu", na teren je pozvana i protueksplozijska jedinica. Policija je potvrdila da se vjeruje da je napadač preminuo, ali službena potvrda je odgođena dok se ne osigura područje.
Gradonačelnik šireg područja Manchestera, Andy Burnham, pohvalio je brzu reakciju policije i sigurnosnog osoblja sinagoge, rekavši kako je njihova intervencija "spriječila još goru situaciju".
Vijest o napadu brzo je odjeknula cijelom zemljom i potaknula hitnu reakciju Vlade. Premijer Keir Starmer prekinuo je svoj posjet europskom summitu u Kopenhagenu i hitno se vratio u London kako bi predsjedao sastankom kriznog stožera COBRA.
- Zgrožen sam napadom u Crumpsallu. Činjenica da se ovo dogodilo na Jom Kipur, najsvetiji dan u židovskom kalendaru, čini ga još strašnijim. Već sada mogu reći da se dodatne policijske snage raspoređuju u sinagoge diljem zemlje. Učinit ćemo sve da zaštitimo našu židovsku zajednicu - izjavio je Starmer, čija je supruga Victoria Židovka.
Političari iz cijelog političkog spektra osudili su napad, izražavajući sućut žrtvama i solidarnost sa židovskom zajednicom. Ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood nazvala je incident "užasnim" i potvrdila da je u stalnom kontaktu s policijom u Manchesteru.
Četvrt Crumpsall, poznata po velikoj i aktivnoj židovskoj zajednici koja desetljećima živi u miru s muslimanskom i drugim zajednicama, postala je mjesto straha i nevjerice. Brojni članovi zajednice i rodbina okupili su se iza policijskih kordona, u suzama i tjeskobi čekajući vijesti o svojim najmilijima koji su se nalazili unutar sinagoge.
- Potpuno sam shrvana. Ovo će biti razarajuće za dugo vremena. Samo želim da nas ostave na miru. Mi smo mirna zajednica - izjavila je za Sky News Olivia Gold, 57-godišnja stanovnica koja ima obitelj i prijatelje u napadnutoj sinagogi.
- Ovo dobijemo na najsvetiji dan u godini. U Britaniji više nema mjesta za Židove. Gotovo je - izjavio je jedan stariji Židov, vidno potresen.
