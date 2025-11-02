Detalji napada u Engleskoj: Ljudi se skrivali u toaletima, napadač vikao 'ubijte me'

Jedanaest je osoba ozlijeđeno, od kojih se dvije bore za život, u napadu nožem koji se jučer dogodio u vlaku na liniji Doncaster–London. Incident se zbio u vlaku tvrtke London North Eastern Railway (LNER) koji je u 18:25 po lokalnom vremenu krenuo iz Doncastera prema postaji King’s Cross.

Kaos je izbio nedugo nakon što je vlak prošao kroz Peterborough u Cambridgeshireu, kada je najmanje jedan muškarac počeo nasumično ubadati putnike. Britanska prometna policija (BTP) prvu je dojavu primila u 19:42, a vlak je hitno zaustavljen u Huntingdonu. Naoružani policajci upali su u vlak i u roku od osam minuta uhitili dvojicu muškaraca – britanske državljane stare 32 i 35 godina – koji su privedeni pod sumnjom za pokušaj ubojstva. Policija je priopćila kako ništa ne upućuje na teroristički motiv.

Svjedoci su za BBC opisali scene panike i užasa: putnici su bježali kroz vagone, skrivali se u toaletima i pokušavali pomoći ranjenima. „Vidjeli smo ljude krvave, neki su vrištali, a jedan muškarac tijelom je štitio djevojku“, rekao je jedan od putnika. Drugi su improvizirano pomagali ozlijeđenima, pritiskajući rane jaknama i ručnicima.

Na mjesto događaja stigao je velik broj hitnih službi, uključujući zračne ambulante. Deset ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu Addenbrookes u Cambridgeu, dok se jedna osoba naknadno javila liječnicima. Četvero je već otpušteno na kućnu njegu, a dvoje ostaje u kritičnom stanju.

Premijer Sir Keir Starmer opisao je napad kao „užasan i duboko zabrinjavajući“, dok su kralj Charles i kraljica Camilla poručili da su „istinski šokirani i zgroženi“. Ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood zahvalila je hitnim službama na brzoj reakciji i izrazila sućut žrtvama.

Zbog incidenta su nastali ozbiljni poremećaji u željezničkom prometu. Tvrtka LNER pozvala je putnike da provjere stanje linija prije putovanja, dok će karte kupljene za jučer i danas vrijediti do petka. Ministrica prometa Heidi Alexander najavila je pojačanu prisutnost policije na postajama i u vlakovima barem do utorka, kako bi se smirila javnost i spriječili novi incidenti.