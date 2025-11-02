Obavijesti

News

Komentari 0
DVOJE SE BORI ZA ŽIVOT

Detalji napada u Engleskoj: Ljudi se skrivali u toaletima, napadač vikao 'ubijte me'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Detalji napada u Engleskoj: Ljudi se skrivali u toaletima, napadač vikao 'ubijte me'
Foto: x

Napad nožem u vlaku Doncaster-London: 11 ozlijeđenih, kaos i panika među putnicima! Dva muškarca uhićena, dvoje u kritičnom stanju. Policija i vlasti u šoku

Jedanaest je osoba ozlijeđeno, od kojih se dvije bore za život, u napadu nožem koji se jučer dogodio u vlaku na liniji Doncaster–London. Incident se zbio u vlaku tvrtke London North Eastern Railway (LNER) koji je u 18:25 po lokalnom vremenu krenuo iz Doncastera prema postaji King’s Cross.

Kaos je izbio nedugo nakon što je vlak prošao kroz Peterborough u Cambridgeshireu, kada je najmanje jedan muškarac počeo nasumično ubadati putnike. Britanska prometna policija (BTP) prvu je dojavu primila u 19:42, a vlak je hitno zaustavljen u Huntingdonu. Naoružani policajci upali su u vlak i u roku od osam minuta uhitili dvojicu muškaraca – britanske državljane stare 32 i 35 godina – koji su privedeni pod sumnjom za pokušaj ubojstva. Policija je priopćila kako ništa ne upućuje na teroristički motiv.

Svjedoci su za BBC opisali scene panike i užasa: putnici su bježali kroz vagone, skrivali se u toaletima i pokušavali pomoći ranjenima. „Vidjeli smo ljude krvave, neki su vrištali, a jedan muškarac tijelom je štitio djevojku“, rekao je jedan od putnika. Drugi su improvizirano pomagali ozlijeđenima, pritiskajući rane jaknama i ručnicima.

Na mjesto događaja stigao je velik broj hitnih službi, uključujući zračne ambulante. Deset ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu Addenbrookes u Cambridgeu, dok se jedna osoba naknadno javila liječnicima. Četvero je već otpušteno na kućnu njegu, a dvoje ostaje u kritičnom stanju.

Premijer Sir Keir Starmer opisao je napad kao „užasan i duboko zabrinjavajući“, dok su kralj Charles i kraljica Camilla poručili da su „istinski šokirani i zgroženi“. Ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood zahvalila je hitnim službama na brzoj reakciji i izrazila sućut žrtvama.

Zbog incidenta su nastali ozbiljni poremećaji u željezničkom prometu. Tvrtka LNER pozvala je putnike da provjere stanje linija prije putovanja, dok će karte kupljene za jučer i danas vrijediti do petka. Ministrica prometa Heidi Alexander najavila je pojačanu prisutnost policije na postajama i u vlakovima barem do utorka, kako bi se smirila javnost i spriječili novi incidenti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!
VELIKA PROMJENA REGULATIVE

Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!

Novi zakoni daju investitorima mogućnost gradnje bez višegodišnjeg čekanja urbanističkih planova. Daje im i dodatnu mogućnost izvlaštenja tuđeg privatnog zemljišta na područjima gdje su većinski vlasnici
Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'
VELIKI INTERVJU

Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'

NOVI EXPRESS U Saboru dopustiti reviziju najstrašnijih zločina novije ljudske povijesti je nedopustivo. Ne znam u kojoj pristojnoj državi bi takvo što bilo dopušteno, rekla je Ivana Kekin (Možemo!)
Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'
PREDIVNA GESTA

Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'

Hvala svima na povjerenju i na godinama vjernosti, u znak zahvalnosti, i ove godine možete naći besplatne aranžmane svi koji niste u mogućnosti kupiti ili niste stigli kupiti svoj aranžman - napisala je u svojoj objavi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025