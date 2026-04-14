DETALJI NAPADA U FAŽANI Prvog je ubo u kafiću u trbuh, drugom na ulici zario nož u prsa...

Muškarci, stari 34 i 47 godina, i dalje se oporavljaju od brutalnog napada prošle subote kad ih je u Fažani pokušao ubiti poznanik (32). Iako motiv zasad ostaje nejasan, kako neslužbeno doznajemo napadač je navodno imao probleme s drogom. Žrtve poznaje jer su radili u ugostiteljskom objektu povezanom s njegovom obitelji.

Kako navodi Državno odvjetništvo, te je subote maskiran prvo prišao 34-godišnjaku koji je bio na radnom mjestu konobara. Doslovno ga je iznenada ubo u trbuh i pobjegao.

- Osnovano se sumnja da je potom susrevši 47-godišnjeg državljanina Republike Srbije, kojeg je također poznavao, u cilju da ga usmrtiti, nožem mu zadao ubod u području prsišta. Obje žrtve zadobile su teške tjelesne ozljede, te im je život spašen zahvaljujući hitnoj medicinskoj intervenciji - navode iz Državnog odvjetništva.

Muškarca je uskoro uhitila policija. Ispitali su ga tužitelji te su sucu istrage predložili određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke.

- Sudac istrage Županijskog suda u Puli-Pola odredio je istražni zatvor okrivljeniku na temelju predloženih osnova - navode iz tužiteljstva.