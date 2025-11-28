Obavijesti

AUTO ZAVRŠIO NA BOKU

Detalji nesreće kod Malinske: Muškarac (73) teško ozlijeđen

Piše 24sata,
Foto: JVP Krk

Prešao u suprotni trak i frontalno udario drugi auto. Stariji vozač završio s teškim ozljedama, a promet je bio blokiran više od sat vremena.

Na području Malinske u četvrtak oko 14.45 sati, dogodila se ozbiljna prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen 73-godišnji Hrvat, vozač auta riječkih registracija.

Prema policijskom izvješću, do sudara je došlo kada je automobil kojim je upravljao 41-godišnji državljanin BiH, također riječkih registarskih oznaka, iz smjera Omišlja prema Malinskoj prešao na suprotni kolnički trak. Nije se držao bliže desnom rubu ceste, već je u jednom trenutku prešao preko osi kolnika i izravno udario u vozilo starijeg vozača.

Od siline sudara automobil 73-godišnjaka se prevrnuo na bok.

Obojica vozača prevezena su u KBC Rijeka. Starijem vozaču utvrđene su teške tjelesne ozljede, dok je 41-godišnjak prošao s lakšim ozljedama.

Zbog očevida i uklanjanja vozila promet je od 14.50 do 16.20 sati bio potpuno zatvoren, a potom se nakratko odvijao naizmjenično. Normaliziran je oko 16.40 sati.

