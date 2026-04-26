Detalji nesreće kod Pazina: Na motorista (44) naletio auto iz suprotna smjeta. Poginuo je

U prometnoj nesreći na području Pazina, odnosno na državnoj cesti D-48, nedaleko od skretanja za Karojbu i Motovun, poginuo je motociklist.

Kako javljaju iz PU istarske, s motociklom se sudario automobil kojim je upravljala vozačica (54), koja se dolaskom do dvostrukog zavoja nije kretala sredinom svoje prometne trake, već je prešla u traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera. U tom trenutku sudarila se s motociklistom (44) koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Vozač motocikla pao je na vozilo, a potom preko zaštitnog branika niz padinu. Preminuo je unatoč pruženoj reanimaciji te je njegovo tijelo prevezeno na Odjel patologije pulske bolnice kako bi se obavila obdukcija.

Policija je obavila očevid zajedno s nadležnim državnim odvjetnikom, a cesta je od 13:15 do 16:40 bila zatvorena za promet te se vozilo obilaznim pravcima.

Nad vozačicom automobila provest će se kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinila kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.