UŽAS

Detalji nesreće kod Pazina: Na motorista (44) naletio auto iz suprotna smjeta. Poginuo je

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kako javljaju iz PU istarske, s motociklom se sudario automobil kojim je upravljala vozačica (54), koja je prešla u traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera te se sudarila s motociklistom

U prometnoj nesreći na području Pazina, odnosno na državnoj cesti D-48, nedaleko od skretanja za Karojbu i Motovun, poginuo je motociklist.

Kako javljaju iz PU istarske, s motociklom se sudario automobil kojim je upravljala vozačica (54), koja se dolaskom do dvostrukog zavoja nije kretala sredinom svoje prometne trake, već je prešla u traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera. U tom trenutku sudarila se s motociklistom (44) koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Vozač motocikla pao je na vozilo, a potom preko zaštitnog branika niz padinu. Preminuo je unatoč pruženoj reanimaciji te je njegovo tijelo prevezeno na Odjel patologije pulske bolnice kako bi se obavila obdukcija.

Policija je obavila očevid zajedno s nadležnim državnim odvjetnikom, a cesta je od 13:15 do 16:40 bila zatvorena za promet te se vozilo obilaznim pravcima.

Nad vozačicom automobila provest će se kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinila kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.

FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu
STRAH U BIJELOJ KUĆI

FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu

Donald Trump održao je konferenciju za novinare nakon što je napadač sa sačmaricom pokušao upasti na svečanu večeru s dopisnicima Bijele kuće. Iako je smirivao situaciju i govorio da je sve u redu, na licu mu se vidio strah. Skamenjeni su bili i njegovi najbliži suradnici, državni tajnik Marco Rubio, ministar rata Pete Hegseth, šef FBI-ja Kash Patel. U pozadini je stajala i potresena Melania Trump...
Glasnogovornica Bijele kuće: 'Izopačenik je pokušao ubiti Trumpa', Oglasio se i Plenković
IZ MINUTE U MINUTU

Glasnogovornica Bijele kuće: 'Izopačenik je pokušao ubiti Trumpa', Oglasio se i Plenković

Trump je rekao da su savezni agenti pretresali kalifornijski dom osumnjičenog strijelca. Dužnosnici vjeruju da je on "usamljeni vuk" koji je djelovao sam, kaže Trump
VIDEO Trumpovo osiguranje opet pod povećalom. Drugi put u dvije godine su ga izvlačili
JE LI BILO PROPUSTA

VIDEO Trumpovo osiguranje opet pod povećalom. Drugi put u dvije godine su ga izvlačili

Prošlo je manje od dvije godine od dva pokušaja atentata na Trumpa tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine. Najnoviji incident sugerira da čak i najopsežniji nacionalni aparat osiguranja ima ranjive točke.

