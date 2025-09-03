Detalji nesreće kod Preloga: Kombijem usmrtio biciklista pa pobjegao. Nije mu htio pomoći

Policija je dovršila istragu nad muškarcem (42) iz BiH zbog sumnje da je u ponedjeljak oko 20 sati kod Preloga usmrtio biciklista (42).

- Naime, sumnja se kako je u ponedjeljak, 1. rujna nešto poslije 20 sati na lokalnoj cesti između Cirkovljana i Preloga (prometnica uz drenažni kanal akumulacijskog jezera HE Dubrava), izazvao prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradao 42-biciklist. Nakon nesreće osumnjičeni je napustio mjesto događaja, a da stradalom nije pružio pomoć - navodi policija.

Nakon pronalaska tijela u jutarnjim satima, policija je pokrenula opsežnu istragu kako bi pronašli osumnjičenog koji stradalom nije pružio pomoć. Pronašli su ga na području Varaždina.

- U trenutku nesreće osumnjičeni je upravljao kombi vozilom, zagrebačkih registarskih oznaka, iz smjera Cirkovljana u smjeru Preloga. Pritom brzinu kretanja nije prilagodio gustoći prometa (biciklist na cesti) i vidljivosti (noć) zbog čega je prednjim bočnim dijelom kombija naletio na stražnji dio bicikla kojim je ispred u istom smjeru, uz desni rub kolnika, upravljao 42-godišnji biciklist. Uslijed siline naleta te udara biciklist i bicikl odbačeni su izvan kolnika u obližnje polje kukuruza. Teško ozlijeđeni biciklist preminuo na je mjestu događaja. U trenutku nesreće biciklist nije bio označen nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom - objasnila je detaljno policija.

Tijelom preminulog bicikliste prevezeno je na Odjel patologije čakovečke bolnice, gdje će se obaviti obdukcija.



- Protiv 42-godišnjeg vozača kombija zbog počinjenja kaznenih djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći, podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te će se u zakonskom roku predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske - zaključili su.