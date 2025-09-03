Obavijesti

ODBACIO GA U POLJE KUKURUZA

Detalji nesreće kod Preloga: Kombijem usmrtio biciklista pa pobjegao. Nije mu htio pomoći

ZAGREB ILUSTRACIJA | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Nakon pronalaska tijela u jutarnjim satima, policija je pokrenula opsežnu istragu kako bi pronašli osumnjičenog koji stradalom nije pružio pomoć. Pronašli su ga na području Varaždina

Policija je dovršila istragu nad muškarcem (42) iz BiH zbog sumnje da je u ponedjeljak oko 20 sati kod Preloga usmrtio biciklista (42). 

- Naime, sumnja se kako je u ponedjeljak, 1. rujna nešto poslije 20 sati na lokalnoj cesti između Cirkovljana i Preloga (prometnica uz drenažni kanal akumulacijskog jezera HE Dubrava), izazvao prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradao 42-biciklist. Nakon nesreće osumnjičeni je napustio mjesto događaja, a da stradalom nije pružio pomoć - navodi policija.

Nakon pronalaska tijela u jutarnjim satima, policija je pokrenula opsežnu istragu kako bi pronašli osumnjičenog koji stradalom nije pružio pomoć. Pronašli su ga na području Varaždina.

- U trenutku nesreće osumnjičeni je upravljao kombi vozilom, zagrebačkih registarskih oznaka, iz smjera Cirkovljana u smjeru Preloga. Pritom brzinu kretanja nije prilagodio gustoći prometa (biciklist na cesti) i vidljivosti (noć) zbog čega je prednjim bočnim dijelom kombija naletio na stražnji dio bicikla kojim je ispred u istom smjeru, uz desni rub kolnika, upravljao 42-godišnji biciklist. Uslijed siline naleta te udara biciklist i bicikl odbačeni su izvan kolnika u obližnje polje kukuruza. Teško ozlijeđeni biciklist preminuo na je mjestu događaja. U trenutku nesreće biciklist nije bio označen nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom - objasnila je detaljno policija.

Tijelom preminulog bicikliste prevezeno je na Odjel patologije čakovečke bolnice, gdje će se obaviti obdukcija.  
 
- Protiv 42-godišnjeg vozača kombija zbog počinjenja kaznenih djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanja pomoći, podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te će se u zakonskom roku predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske - zaključili su.

