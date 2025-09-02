Obavijesti

NISU GA JOŠ IDENTIFICIRALI

Strava kod Preloga: Pronašli tijelo biciklista uz cestu. Vozač ga autom usmrtio pa pobjegao

Piše Ivan Štengl,
Strava kod Preloga: Pronašli tijelo biciklista uz cestu. Vozač ga autom usmrtio pa pobjegao
ILUSTRACIJA | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Iz policije navode kako poduzimaju intenzivne mjere traganja za odbjeglim vozačem i vozilom, ali i utvrđivanjem identiteta stradalog muškarca

Pu međimurska jutros je u 8:37 sati dobila dojavu o tijelu muškarca uz prometnicu na relaciji Cirkovljan - Prelog. Uz preminulog je pronađen i bicikl. 

- Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je kako je tijekom prošle noći (s ponedjeljak na utorak, 1./2. rujna) na prometnici uz drenažni kanal HE Dubrava između Cirkovljana i Preloga došlo do naleta nepoznatog vozila na biciklistu, nakon čega se nepoznati vozač udaljio s mjesta događaja - navodi policija.

1635 PREKORAČENJA BRZINE Crni vikend na cestama: Čak šestero poginulih u prometu!
Crni vikend na cestama: Čak šestero poginulih u prometu!

Iz policije navode kako poduzimaju intenzivne mjere traganja za odbjeglim vozačem i vozilom, ali i utvrđivanjem identiteta stradalog muškarca.

- Pozivamo sve građane koji raspolažu s konkretnim saznanjima o navedenoj prometnoj  nesreće da se jave u Postaju prometne policije Čakovec, pozivom na 192 ili slanjem e-poruke (maila) na medjimurska@policija.hr.

Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'
SPORNI NATJEČAJ

Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'

Ravnateljicu Centra za kulturu je biralo Upravno vijeće na čelu s Marinom Živkovićem iz Možemo, kandidatkinje uvjerene u pogodovanje ženi čija je prijava stigla naknadno, a on kaže: I meni bi bilo sumnjivo, ali sve je čisto
Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'
SLOGA U ZALEĐU OMIŠA

Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'

Dragica Škarica (68) u istoj kući živi s nevjestama Lindom, Slavicom i Josipom. “Nismo mi njoj kćeri, nego više od toga, a ona je nama bolja nego rođena mater', kažu nevjeste
DRAMA KOD DUGOG SELA Mislili da im provaljuje u kuću pa se popeo na krov! Evo snimke
VIDEO

DRAMA KOD DUGOG SELA Mislili da im provaljuje u kuću pa se popeo na krov! Evo snimke

Nakon duga tri sata sjedenja na krovu, stigla je specijalna policija. Uspjeli su ga nagovoriti da se sam spusti, a potom su ga priveli u postaju na ispitivanje

