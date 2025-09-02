Strava kod Preloga: Pronašli tijelo biciklista uz cestu. Vozač ga autom usmrtio pa pobjegao

Pu međimurska jutros je u 8:37 sati dobila dojavu o tijelu muškarca uz prometnicu na relaciji Cirkovljan - Prelog. Uz preminulog je pronađen i bicikl.

- Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je kako je tijekom prošle noći (s ponedjeljak na utorak, 1./2. rujna) na prometnici uz drenažni kanal HE Dubrava između Cirkovljana i Preloga došlo do naleta nepoznatog vozila na biciklistu, nakon čega se nepoznati vozač udaljio s mjesta događaja - navodi policija.

Iz policije navode kako poduzimaju intenzivne mjere traganja za odbjeglim vozačem i vozilom, ali i utvrđivanjem identiteta stradalog muškarca.

- Pozivamo sve građane koji raspolažu s konkretnim saznanjima o navedenoj prometnoj nesreće da se jave u Postaju prometne policije Čakovec, pozivom na 192 ili slanjem e-poruke (maila) na medjimurska@policija.hr.