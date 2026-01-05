Obavijesti

News

Komentari 0
OGLASILA SE POLICIJA

Detalji nesreće na A3: Dvoje ljudi teško ozlijeđeno u sudaru

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Detalji nesreće na A3: Dvoje ljudi teško ozlijeđeno u sudaru
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Dvojica stranih državljana zadobili su teške ozljede, a još jedan je lakše ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u KB Dubrava

U nedjelju je u večernjim satima došlo do prometne nesreće na autocesti A3 u kojoj su ozlijeđene tri osobe, izvijestili su iz PU zagrebačke. 

Naime, državljanin Bosne i Hercegovine (43) upravljao je osobnim automobilom austrijske registracije te se kretao autocestom u smjeru jugozapada, a kako nije vozio sredinom obilježene prometne trake, djelomično je prešao u desnu traku i naletio na stražnji dio osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka kojim je upravljao strani državljanin (39). On se kretao desnom prometnom trakom u istom smjeru, zadržavajući smjer kretanja.

VOZAČ PREVEZEN U BOLNICU Kamion se prevrnuo i zapalio kod Svetog Roka: Autocesta A1 bila zatvorena satima
Kamion se prevrnuo i zapalio kod Svetog Roka: Autocesta A1 bila zatvorena satima

Dvoje stranih državljana, vozač (39) i putnik (30) zadobili su teške ozljede, dok je još jedan putnik (30), također strani državljanin, lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u KB Dubrava.

Protiv vozača (43) podnesena je kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog postojanja sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. Kaznenog zakona

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maduro i supruga u sudnici poručili: 'Nismo krivi. Još uvijek sam predsjednik svoje zemlje'
IZ MINUTE U MINUTU:

Maduro i supruga u sudnici poručili: 'Nismo krivi. Još uvijek sam predsjednik svoje zemlje'

Također je rekao da Kuba, bliski saveznik Venezuele "izgleda kao da je spremna pasti" sama od sebe, bez američke vojne akcije.
DHMZ objavio upozorenje: Evo što nam stiže, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra!
ZIMA POKAZUJE ZUBE

DHMZ objavio upozorenje: Evo što nam stiže, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra!

Pred Hrvatskom su dani obilježeni snijegom, mećavom i vrlo niskim temperaturama u unutrašnjosti, dok će Jadran pogoditi jaka i olujna bura. Obilna kiša u Dalmaciji lokalno bi mogla uzrokovati bujične i urbane poplave.
FOTO Snijeg pada u Zagrebu, A1 zatvorili kod Sv. Roka zbog sudara. Ovako izgledaju ceste
ZIMA STVARA PROBLEME

FOTO Snijeg pada u Zagrebu, A1 zatvorili kod Sv. Roka zbog sudara. Ovako izgledaju ceste

Snijeg je tijekom noći počeo padati i u Zagrebu, HAK javlja da jutros nema slobodnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz Dalmacije prema unutrašnjosti zbog sudara i zimskih uvjeta kroz Liku.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026