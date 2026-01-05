Detalji nesreće na A3: Dvoje ljudi teško ozlijeđeno u sudaru

U nedjelju je u večernjim satima došlo do prometne nesreće na autocesti A3 u kojoj su ozlijeđene tri osobe, izvijestili su iz PU zagrebačke.

Naime, državljanin Bosne i Hercegovine (43) upravljao je osobnim automobilom austrijske registracije te se kretao autocestom u smjeru jugozapada, a kako nije vozio sredinom obilježene prometne trake, djelomično je prešao u desnu traku i naletio na stražnji dio osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka kojim je upravljao strani državljanin (39). On se kretao desnom prometnom trakom u istom smjeru, zadržavajući smjer kretanja.

Dvoje stranih državljana, vozač (39) i putnik (30) zadobili su teške ozljede, dok je još jedan putnik (30), također strani državljanin, lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u KB Dubrava.

Protiv vozača (43) podnesena je kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog postojanja sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. Kaznenog zakona