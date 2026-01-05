Kamion se prevrnuo i zapalio kod Svetog Roka: Autocesta A1 bila zatvorena satima

Kamion se prevrnuo pa zapalio na autocesti A1 u smjeru Zagreba na dionici Rovanjska - Sveti Rok. Vozač je ozlijeđen i prevezen u bolnicu, a težina njegovih ozljeda još nije poznata, doznajemo od zadarske policije.

- Oko 2.15 sati došlo je do prometne nesreće, prevrtanja vozila, a potom zapaljenja vozila. Cesta je zatvorena, sve žurne službe su na terenu i požar je ugašen - rekli su nam iz policije dodajući da slijedi očevid.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti zbog prometne nesreće na autocesti A1 i zimskih uvjeta na državnim cestama kroz Liku, javlja HAK. Od 10.05 autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik otvorena je za sav promet između čvorova Rovanjska i Sveti Rok.

Snijeg pada u većem dijelu unutrašnjosti i u gorskim predjelima. Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Lici, uključujući državnu cestu DC1 na dionici Budačka Rijeka-Knin.

Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. U priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima i na snazo su zabrane za pojedine skupine vozila. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

