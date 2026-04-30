KOLONA 15 KM Detalji nesreće na A3: Vatrogasci pronašli auto u kanalu. Dvoje ozlijeđenih!

Županijski centar 112 izvijestio je vatrogasce DVD-a Stružec, o teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 u blizini Repušnice, u smjeru Slavonskog Broda.

Na mjesto događaja odmah su upućena tri vatrogasna vozila s ukupno devet vatrogasaca, dok su preostala tri člana postrojbe ostala u postaji u pripravnosti.

Dolaskom na intervenciju zatekli su osobno vozilo koje je sletjelo u kanal uz autocestu, a u njemu su se nalazile dvije osobe s teškim tjelesnim ozljedama.

Vatrogasci su nakon izvida proveli tehničko spašavanje te su, prilagođavajući se stanju unesrećenih i mogućnostima pristupa, djelomično uklonili krov automobila kako bi ih sigurno izvukli. Osobe su predane timovima hitne medicinske pomoći, pri čemu je jedna od njih pripremljena za zračni transport helikopterske hitne medicinske službe.

Intervencija se odvijala u iznimno zahtjevnim i neuobičajenim uvjetima. Zbog vode, blata i mulja koji su dosezali iznad razine koljena, kretanje i sam postupak spašavanja bili su znatno otežani, što je vidljivo i na priloženim fotografijama.