KOD KOTORA
Teška nesreća u Crnoj Gori: Dječak (15) poginuo u sudaru
Dječak (15) poginuo, a tri su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći na cesti Kamenari - Kotor u mjestu Verige u nedjelju oko 11.30 sati, neslužbeno se doznaje iz Uprave policije Crne Gore, piše Kurir. Iz policije navode kako su u nesreći sudjelovali Renault tivatskih registracija i teretnjak.
Promet se na toj dionici odvija naizmjenično jednom trakom, a očevid je u tijeku.
