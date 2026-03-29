Teška nesreća u Crnoj Gori: Dječak (15) poginuo u sudaru

Dječak (15) poginuo, a tri su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći na cesti Kamenari - Kotor u mjestu Verige u nedjelju oko 11.30 sati, neslužbeno se doznaje iz Uprave policije Crne Gore, piše Kurir. Iz policije navode kako su u nesreći sudjelovali Renault tivatskih registracija i teretnjak.

Promet se na toj dionici odvija naizmjenično jednom trakom, a očevid je u tijeku.