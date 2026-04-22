Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJA ZAVRŠILA OČEVID

Detalji nesreće u Međimurju: Vozač (46) skutera poginuo nakon udara u prometni znak

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Vozač skutera poginuo je u utorak navečer u Maloj Subotici nakon što je u zavoju udario u rubni kamen, pao sa skutera i udario u metalni stup prometnog znaka, izvijestila je u srijedu međimurska policija

Nesreća se dogodila oko 20,40 u Dravskoj ulici, gdje se 46-godišnji vozač skutera čakovečkih registarskih oznaka nije kretao sredinom obilježene prometne trake. U zavoju je udario u rubni kamen, nakon čega se skuter prevrnuo, a vozač pao na travnatu površinu i udario u metalni stup prometnog znaka.

OČEVID U TIJEKU Teška prometna u Međimurju, poginuo vozač skutera (46)
Teška prometna u Međimurju, poginuo vozač skutera (46)

Na mjesto nesreće izašla je ekipa hitne pomoći koja je potvrdila smrt vozača. Policija je izvijestila i da je vozač tijekom vožnje nosio zaštitnu kacigu koja nije bila homologirana.

Zbog očevida je do 23 sata bila zatvorena dionica županijske ceste 2015, a promet se odvijao obilazno.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026