Detalji nesreće u Međimurju: Vozač (46) skutera poginuo nakon udara u prometni znak

Nesreća se dogodila oko 20,40 u Dravskoj ulici, gdje se 46-godišnji vozač skutera čakovečkih registarskih oznaka nije kretao sredinom obilježene prometne trake. U zavoju je udario u rubni kamen, nakon čega se skuter prevrnuo, a vozač pao na travnatu površinu i udario u metalni stup prometnog znaka.

Na mjesto nesreće izašla je ekipa hitne pomoći koja je potvrdila smrt vozača. Policija je izvijestila i da je vozač tijekom vožnje nosio zaštitnu kacigu koja nije bila homologirana.

Zbog očevida je do 23 sata bila zatvorena dionica županijske ceste 2015, a promet se odvijao obilazno.