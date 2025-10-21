Obavijesti

POLICIJA POTVRDILA

Detalji nesreće u Zagorju: Četvero ljudi završilo u bolnici

Piše Luka Safundžić,
U prometnoj nesreći kod Velikog Trgovišća ozlijeđeni su prevezeni helikopterom | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Dodali su i kako je jednoj ozlijeđenoj osobi pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava, a ostale tri zbrinute su u bolnici u Zaboku. Po jednog od ozlijeđenih stigao je i helikopter Hitne pomoći

Zagrebačka policija potvrdila nam je informaciju kako su u utorak zaprimili dojavu o prometnoj nesreći u Velikom Trgovišću, u neposrednoj blizini pružnog prijelaza kod restorana Ribić. 

- U nesreći su sudjelovala dva automobila, te su četiri osobe ozlijeđene - rekli su nam iz policije. 

Iz policije zaključuju i kako će po završetku očevida biti poznato što je uzrok ove prometne nesreće. 

