Ured za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta podignuo je optužnicu protiv Josipe Rimac i još 26 hrvatskih državljana zbog trgovanja utjecajem, zlouporabe položaja i ovlasti, mita i ostalih pogodovanja. Sve je trajalo od 2017. do 2020. godine, kad su bivšu gradonačelnicu Knina službeno uhitili. U pritvoru je provela 124 dana te je za to vrijeme istraga samo proširivana.

POGLEDAJTE VIDEO

Njezina odvjetnica Lidija Horvat izjavila je Hini da joj optužnicu još nisu službeno dostavili. No najavila je odgovor na optužnicu, kao i prijedlog da se izdvoje dokazi za koje obrana smatra da su u istrazi prikupljeni nezakonito.

- Oni žele prikazati puno jačom i snažniju kriminalnom količinom koja to zaista nije. Ovo je mali predmet, bez obzira na točke koje su u njemu navedene. Tom optužnicom se prema dokazima u spisu uopće ne stavlja na teret gospođi Rimac pribava bilo kakve protupravne imovinske koristi. To se cijelo vrijeme provlačilo kroz medije i to naprosto nije točno. Ona prema inkriminaciji USKOK-a nije tom optužnicom primila imovinsku korist za sebe - kaže Horvat za RTL na pitanje oko toga da u optužnici nema afere Krš-Pađene.

Kaže da samo Uskok zna zašto se nije ranije išlo s tom optužnicom.

- Ono što se u zadnje vrijeme u medijskom prostoru događa, vidimo da se od strane USKOK-a podižu inkriminacije protiv puno više rangiranih državnih dužnosnika od moje branjenice. Postavila bih pitanje zbog čega se gotovo dvije godine držao fokus medijski na njoj, prikazujući nju kao glavnog i odgovornog krivca, temeljem istih dokaza za koje se sada terete puno više rangirane osobe?", pita se Horvat.

Odvjetnica: Rimac se neće pokušati nagoditi

Govoreći o tvrdnjiu da su dokazi pribavljeni na protupravan način kaže da je predmet proistekao iz jednog predmeta posebnih dokaznih radnji koje su primjenjivane na druge ljude.

- Inicijalni nalog Županijskog suda nije donesen u odnosu na nju i treba vidjeti je li bio zakonit - kaže i dodaje da se to odnosi na prisluškivanje u automobilu i telefonom.

- Obzirom da se radi o najdubljem posezanju u nečija temeljna ljudska prava, ograničenju koje je zaista duboko, gdje se zadire u privatnost u najvećoj mogućoj mjeri, mora postojati osnovni preduvjet nužnosti. To znači da se one ne mogu niti na koji drugi način pribaviti takvi dokazi, a to mora biti posebno obrazloženo. Da li su organi progona pokušali doći do tih dokaza na neki manje intruzivan način, to mi ne znamo - rekla je.

Na pitanje hoće li se Josipa Rimac pokušati nagoditi prokazivanjem nekih većih i bitnijih stvari, Horvat kaže da se to neće dogoditi.

- USKOK ima u spisu što zna cijelo ovo vrijeme, mi samo očekujemo da se na jednak način postupa prema svima i da se transparentno zna što se dešava. U odnosu na nju su sve političke i pravne posljedice nastupile prilikom otvaranja istrage protiv nje u svibnju 2020., nakon njenog uhićenja. Temeljno, ustavom zajamčeno načelo jednakosti pred zakonom nije poštovano jer se isto nije dogodilo drugima - rekla je Horvat.

Pogodovanja za poslove

Koliko je gusta mreža utjecaja i moći bila, govori i to što se među optuženima nalaze bivša HDZ-ova ministrica Gabrijela Žalac, nekoliko državnih tajnika, bivši ravnatelj Carinske uprave te bivši ravnatelj Policijske akademije. Među njima je optužena i Ana Mandac, bivša pomoćnica tadašnjeg ministra Darka Horvata. Podsjetimo, zbog njezinog je iskaza pokrenuta nova istraga protiv nje, ali i rušenje ministra Horvata te dovođenje u pitanje rada potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, kao i bivšeg ministra Tomislava Tolušića. Optužnicom je obuhvaćena i Ružica Njavro, nekadašnja šefica kabineta ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Optuženi su, među ostalim, i bivša HDZ-ova gradonačelnica Gračaca Nataša Turbić te više poduzetnika koji su Josipi Rimac za navodna pogodovanja, prema tvrdnjama Uskoka, davali mito.

Među poslovima za koje ju terete zapisano je i pogodovanje klesarskoj tvrtki i drugim obrtima kojima je pomogla da bez uvjeta dobiju državne potpore. Kao protuuslugu od njih je tražila da joj urede kuću. Osim za sebe, pobrinula se za svoju sestru, koju je preko veze uspjela zaposliti u HEP-ovoj sestrinskoj firmi HEP ODS. Od direktora je tražila pa dobila pitanja za kandidate na natječaju. Predala ih je sestri, koja je na kraju zaposlena kao najbolji kandidat. Iako je posao bio samo na određeno vrijeme, Josipa Rimac je, piše Uskok, od člana uprave tog društva tražila da joj sestru prime na neodređeno. Ona je na kraju dobila stalan posao, a HEP-ovac je zaradio optužnicu kao 25. okrivljenik.

Njena mreža utjecaja išla je i dalje. Tako je tražila zapošljavanje sina lokalnog političara kao i svojih kandidata na javnom natječaju.

Istraga bi možda išla i dublje jer je bila pod tajnim mjerama praćenja i prisluškivanja, no ona je iznenadno probijena. Podsjetimo, samo dva dana prije uhićenja Rimac je u svom automobilu našla “bubu” skrivenu u plastičnom dijelu ispod volana. Sve je prijavila policiji, koja joj je potvrdila da je riječ o uređaju za prisluškivanje, nesvjesni da su je pratili upravo njihovi kolege. Kada je u rujnu 2020. Rimac izašla iz pritvora, na pitanje planira li optužiti “neke ljude iz vlasti” Rimac je kazala da “voli sve ljude”. “Jel vam ja izgledam kao netko tko bi nekoga optužio? Ja volim sve ljude, sve moje drage prijatelje, stranačke kolege, a i one koji nisu iz stranke kojoj sam do jučer pripadala formalno, ali srcem uvijek”, kazala je Rimac. Nije željela odgovoriti na pitanje je li joj netko dojavio da joj je u automobilu postavljena “buba” za prisluškivanje koju je pronašla, što je prema neslužbenim podacima ubrzalo policijsku akciju u aferi Vjetroelektrane.

Istragu otvorili zbog vjetroelektrana

Uskok je Josipu Rimac počeo pratiti zbog pogodovanja vlasniku vjetroelektrana Milenku Bašiću. Optužnica se još čeka, a mogla bi obuhvatiti i ministra gospodarstva Tomislava Ćorića. Njega je ‘usosio’ njegov bivši pomoćnik Domagoj Validžić koji ga je optužio da je kao ministar zaštite okoliša i energetike pogodovao investitorima vjetroparka Krš-Pađene. Validžić, kojeg Uskok sumnjiči za pogodovanje investitorima u vjetroparku, tvrdi da je to od njega tražio ministar Ćorić te da je ministarstvo koje je tada vodio Ćorić izdalo pozitivno mišljenje za vjetropark iako investitori nisu zadovoljili sve uvjete.