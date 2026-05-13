Detalji novih Vladinih pravila za saveze: Evo tko će u sportu i kada morati objavljivati račune

Uvodimo pravila koja će osigurati transparentnost i sljedivost svakog eura javnog novca koji će svi moći kontrolirati. Time ćemo i jačati integritet hrvatskog sporta, kojem smo partner i u koji smo povećali ulaganja za sedam puta. izjavio je Tonči Glavina, HDZ-ov ministar turizma i sporta, koji je u srijedu prezentirao nova pravila u financiranju i načinu praćenja troškova u Hrvatskom olimpijskom odboru, nacionalnim sportskim savezima i njihovim članicama.

24sata su kroz seriju tekstova o raznim malverzacijama u sportskim savezima upozorila na rupe u sustavu kroz koje se može izvlačiti novac. Istraga Uskoka u skijaškom savezu pokazala je da je nekadašnji direktor alpskih reprezentacija u 11 godina uspješno izvukao čak 30 milijuna eura, a da to nitko nije primijetio.

Nova pravila povećavaju transparentnost, ali ipak neće svi objavljivati sve račune koje su platili u realnom vremenu. Po uzoru na gradove i općine, koji imaju zakonsku obvezu objaviti sve plaćene račune u realnom vremenu, 24sata se već dva mjeseca zalažu da to vrijedi i za sve sportske saveze kako bi se omogućila preventivna kontrola. Međutim, prema novim Glavininim pravilima, to će biti tek djelomično uvaženo. Novi Pravilnik o programu javnih potreba u sportu će mjesec dana biti na javnoj raspravi, a trebao bi stupiti na snagu tijekom ljeta.

Kralježnica “nove transparentnosti” je u Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu (NISUS). To je platforma koja je već aktivna i javno dostupna na stranicama Ministarstva turizma i sporta, samo što će se sad značajno proširiti i obuhvatiti puno više podataka. Može joj svatko pristupiti bez ograničenja.

Baš sve račune u realnom vremenu morat će objavljivati Hrvatski olimpijski odbor, krovno i najveće tijelo hrvatskog sporta. I ostala krovna udruženja morat će objaviti sve račune, poput Paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog školskog sportskog saveza. HOO već 24 godine vodi Zlatko Mateša, a glavni tajnik je Siniša Krajač, čije se ime našlo na Pavlekovu popisu i za kojeg smo otkrili da mu je sin ljetovao na račun judo saveza.

Preko HOO-a se novac raspoređuje ostalim nacionalnim sportskim savezima, od rukometa do šaha, a kojih je ukupno 88, što ove godine iznosi oko 64 milijuna eura. Javni novac daju im za strogo namjenske potrebe, poput plaća trenera ili materijalnih troškova te razvojnih programa. Međutim, svaki savez ima dodatne prihode, mahom od sponzorstava i manjim dijelom članarina.

Prema prezentiranom, savezi neće morati objaviti svaki račun. Ali će morati prijavljivati u realnom vremenu potrošnju novca koji su dobili od države. Također, za razliku od do sada, dva puta godišnje u sustav će morati detaljno uvesti koji su im bili prihodi, iz kojeg izvora, ali i na što su trošili. Primjerice, koliko im je otišlo na plaće ili, recimo, na intelektualne usluge. Upravo su se razne usluge pokazale kao rupa kroz koju je curio novac u Pavlekovu slučaju fiktivnih računa. Ali ni sad javnost neće vidjeti, primjerice, slučajeve poput onoga koji smo otkrili u odbojkaškom savezu. Neće vidjeti da je u dvije godine 112.500 eura otišlo maloj tvrtki kojoj je to jedini prihod za navodno posredovanje za sponzorstvo s Hrvatskom poštom. Taj ugovor istražuje Uskok. Vidjet će samo rast troška za usluge, ne i račun kome je to otišlo.

Ali ako nekom savezu Vlada sufinancira, primjerice, organizaciju nekog natjecanja, poput prvenstva, morat će objaviti sve račune koje su platili za to natjecanje. I to, kako nam je neslužbeno objašnjeno, i za one koje su platili javnim novcem, ali i one koje su platili sponzorskim novcem te iz drugih izvora. Isto vrijedi i za sve koji dobiju novac Vladinom odlukom ili po javnom pozivu.

Nisu ovo jedine novine. Za sav taj novac koji stiže iz proračuna, odnosno javni novac, nacionalni savezi, ali i županijski na koje se novac dalje prelijeva, morat će otvoriti poseban račun. Cilj je da se može jasno pratiti javni novac, a ne da on bude od svih izvora na jednome mjestu. I bilo koje drugo sportsko tijelo koje dobiva godišnje više od 50.000 eura javnog novca morat će imati poseban račun. Nadalje, sav novac koji se dalje dijeli u savezima nižim savezima ili klubovima morat će ići na osnovi javno objavljenih i jednakih kriterija.

Velika novost je i da će savezi morati objavljivati i koliko su točno novca dobili od javnih tvrtki, bilo od sponzorstva ili donacija. Primjerice, morat će objaviti koliko su dobili od HEP-a, Janafa, Hrvatske lutrije, Hrvatske turističke zajednice...

Za sponzorstva s privatnim tvrtkama objavljivat će se samo ukupni iznos s imenima tvrtki. Primjerice, ako jedna privatna tvrtka ima ugovor na 50.000 eura, druga na 20.000 eura, a treća na 30.000 eura, bit će navedena imena sve tri tvrtke, ali samo ukupni iznos prihoda od 100.000 eura. No bez obzira na to što novac nije došao iz javnog sektora, morat će objavljivati kako je točno potrošen. Čak i kad novac od sponzora dobiju, savezi će morati objaviti za što ga planiraju potrošiti.

Dosad ni plaće u savezima nisu bile javne. Sad će morati napraviti sistematizaciju radnih mjesta s koeficijentima, koje će, s osnovicom plaća, morati odobriti ministarstvo. Bez suglasnosti ministarstva savezi neće moći prenamijeniti niti jedan euro dobivenog javnog novca. Dosad su mogli pet posto prenamijeniti prema vlastitoj odluci.

Ministar Glavina najavio je do kraja godine i izmjene Zakona o sportu kojim će se uvesti sankcije za one koji se ne budu pridržavali pravila. Također je najavio da će povećati broj ljudi koji su zaduženi u ministarstvu za kontrolu javnog novca.