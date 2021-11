Masovna grobnica na Ovčari nije jedina takva u tom području. Znamo da ondje postoje dvije takve najmasovnije grobnice, no samo je jedna pronađena, a drugu, u kojoj je više od 50 tijela, još traže, govorila je to još prije šest godina Florence Hartman, bivša glasnogovornica haškog tužiteljstva.

Nedaleko od naselja u blizini Vukovara sad su pronašli novu masovnu grobnicu s posmrtnim ostacima najmanje deset tijela nestalih iz Domovinskog rata. Grobnica je oko 200 metara od ceste, iskapanja traju...

Sekundarne i tercijarne grobnice

Kako je za Večernji list rekla ravnateljica Uprave za zatočene i nestale, Ivona Palttrinieri, informaciju o mogućoj grobnici dobili su prije dvije, tri godine nakon čega su krenuli u analizu gdje bi se ona mogla nalaziti.

U 28 dana na terenu pretražili su jednu trećinu lokacije za koju sumnjaju da je na njoj grobnica pa broj od 10 tijela možda nije konačan.

O 'Ovčari 2' i 'Ovčari 3' priča se dugo.

Radi se o sekundarnim ili tercijarnim masovnim grobnicama, tijelima koja su prebacivana iz prve grobnice u drugu ili treću. Gotovo sigurno se radio o najmanje 30 ljudi koje su četnici ubili u hangaru, a nakon likvidacije zakopali su ih u odvodni jarak preko puta hangara i zatrpali zemljom.

S obzirom na to da je jarak bio iznimno plitak, po nalogu tadašnje JNA posmrtni ostaci tih žrtava u veljači 1992. prebačeni su u na druge lokacije.

Godinama su pretraživali teren u potrazi za 'Ovčarom 2' i 'Ovčarom 3', ali dosad bez uspjeha.

Kako je pisao Express prije tri godine, prema izjavama svjedoka, nakon što su u hangaru tog 20. studenog navečer mučili i iživljavali se na ljudima dovedenima iz bolnice, njih najmanje 220 su mučki ubili.

Neke žrtve preminule su od posljedica brutalnog premlaćivanja, a ostali su odvedeni pred jamu na Ovčari.

- Pouzdano znam da postoji 10-ak imena, no ne znam je li bilo 12, 15 ili 30 ljudi. Ubijeni su iza hangara nakon pola noći i odvezeni u jarak preko puta. Tamo je protuzračna obrana JNA imala ukopan top, a kako su nakon pada grada prestali s djelovanjima, top su izvadili i u tu rupu pobacali trupla. Preko njih su samo prebacili tanak sloj zemlje - rekla je tada predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir pa dodala:

- U 6.20 sati tadašnji ročnik vojne policije JNA Predrag Šapić došao je iz Negoslavaca vidjeti što se događa. Tad je vidio da iz rupe viri noga sa žutom ZNG čizmom. Eto, to je svjedočanstvo za koje ja znam kao i da su ta trupla iskopali, utrpali na kamione i prevezli ne znam kamo. Jedni kažu da su ih pobacali u Dunav, drugi kažu da su ih pobacali u novu grobnicu koja još nije nađena, a treći da su ih prevezli na područje Srbije.

Kata Lozančić, sestra Marka Babića, rekla je za Večernji list kako ona 30 godina traga za svojim roditeljima te da se i ona nada da će među pronađenim tijelima biti i oni.

– Prema informacija do kojih sam došla, oni su s grupom ljudi odvedeni u Trpinju, a čula sam mnogo puta da su skončali u Boboti, na tome smetlištu – rekla je Lozančić.

Ovčara 2 i Ovčara 3

O tome su pričali i prijatelji obitelji Glavašević.

- Siniša Glavašević je nađen na Ovčari, na samom dnu, pokraj njegova najboljeg prijatelja. To što je na samom dnu, dokaz je da kako je on među prvima tamo ubijen. Obitelj je napravila DNK testiranje njegovih posmrtnih ostatak i dobila potvrdu da su to njegovi ostaci i da su potpuni. Ne postoji nikakva šansa da je on bio u ‘Ovčari 2’ ili, kako se ovih dana na netočno piše, da je preživio i pod drugim identitetom odveden u Vojvodinu - kažu prijatelji obitelji Glavašević.

- Postoje obavještajni podaci i o ‘Ovčari 2’ i o ‘Ovčari 3’. Mi smo, posebno zadnjih godina, po tim obavještajnim podacima postupali i tražili taj lokalitet, čak i termometarskim kamerama, ali neuspješno. Postoje podaci koji kažu da je posljednji autobus iz vukovarske bolnice poslan negdje na Ovčaru, ali ne na ovu najveću grobnicu. Oni nikad nisu pronađeni i vjerujem da postoji ta grobnica negdje u tom lokalitetu, ali ne zna se točno gdje - kaže prijatelj obitelji Glavašević.

Objašnjavaju zašto je teško pronaći tu masovnu grobnicu.

- I ‘Ovčara 2’ vrlo vjerojatno je sekundarna ili tercijarna masovna grobnica. Podaci tajnih službi pokazuju da su uoči mirne reintegracije selili posmrtne ostatke dva ili čak tri puta. Tako svi iskazi svjedoka o navodima gdje su sve strijeljali i pokapali ljude padaju u vodu - objašnjavali su nam tada Glavaševićevi prijatelji.

Dana 27. rujna 2007. godine Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije osudio je Milu Mrkšića na 20 godina zatvora zbog ubojstva i mučenja civila, dok je Veselin Šljivančanin osuđen na pet godina zatvora zbog dokazanih optužbi za mučenje. Međutim, 2009. godine, kada je Šljivančanin trebao biti pušten iz zatvora, sudac Theodor Meron mu je utrostručio kaznu s 5 na 17 godina te ga vratio natrag u zatvor. Godine 2010., osuđen je na 10 godina zatvora i danas je na slobodu. Željko Ražnatović "Arkan" također je bio optužen za pokolj, ali je ubijen prije pokretanja postupka. Četvrti optuženik, Slavko Dokmanović, nekadašnji predsjednik općine Vukovara, počinio je samoubojstvo u pritvoru u Haagu, 1998. godine. Miroslav Radić oslobođen je optužbi. Vojislav Šešelj je također bio optužen da je zapovijedao ili potaknuo vojnike da počine masakr. I on je slobodan.