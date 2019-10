Detalji pokolja: Ušao u policiju i priznao: 'Sve sam ih pobio!'

Nedjelja je, četiri su sata ujutro. Na vrata obiteljske kuće svoje bivše djevojke Nadine (19) u Kitzbühelu pokucao je Andreas E (25). Vrata mu je otvorio njen 59-godišnji otac. Čim ga je vidio, rekao mu je da on više nema što raditi u njihovoj kući, gdje je inače neko vrijeme bio i službeno prijavljen.

Revoltiran, Andreas E. je otišao kući i tamo uzeo pištolj kalibra 9mm, koji je u vlasništvu njegovog brata. Vratio se i opet pokucao.

Vrata mu je i ovaj put otvorio 59-godišnjak koji ga je otjerao samo nekoliko trenutaka ranije. Andreas E. ga je ustrijelio.

Zatim je otišao u sobu 6-godišnjeg brata svoje bivše djevojke. Njega je upucao, a zatim je ubio i njenu majku (51). Nakon toga se popeo na balkon prvog kata, bejzbolskom je palicom razbio vrata i zapucao prema krevetu na kojem je bila njegova bivša djevojka s novim dečkom, 24-godišnjakom. Ubio ih je.

Nakon pokolja, 25 godišnjak je otišao na policiju, na pult stavio pištolj i nož i rekao: 'Ubio sam petero ljudi.' Bilo je šest sati ujutro.

'Bio je miran dečko, radio je kao građevinac'

Prema pisanju austrijskih medija, ubojica surađuje s policijom te je na temelju njegovog iskaza policija bila u stanju vrlo brzo napraviti rekonstrukciju, piše Rosenheim24.de.

On prije nije bio kažnjavan, a policija smatra da je njegov osvetnički pohod motiviran svađom s Nadine dan ili dva ranije. On se, naime, nije mogao pomiriti s prekidom do kojeg je došlo dva mjeseca ranije, a još manje s činjenicom da je njegova bivša djevojka ubrzo pronašla novog dečka.

Ipak, ovakav se razvoj događaja, kažu iz policije, nije mogao predvidjeti. Njegovi sumještani kažu da je bio miran dečko koji je marljivo radio u građevinskoj firmi.

Foto: ZOOM.TIROL/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Danas se u Kitzbühelu vijori crna zastava.

- Svi smo potreseni i duboko tužni. Ovako nešto nikad se nije dogodilo u Kitzbühelu. Nestala je cijela jedna obitelj, rekao je Klas Winkler, gradonačelnik Kitzbühela.