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UŽAS kraj N. Marofa

Detalji presude za roditelje koji su zakopali bebe: Nisu došli na sud, sve su doznali na ekranu...

Piše Luka Safundžić,
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Detalji presude za roditelje koji su zakopali bebe: Nisu došli na sud, sve su doznali na ekranu...
Ljubelj Kalnički: Dan nakon stravičnog otkrića otkrivaju se detalji nezapamćenog zločina | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Presuda je nepravomoćna, što znači da se roditelji imaju pravo žaliti na nju...

Dvoje roditelja, hrvatskih državljana (40 i 35) nepravomoćno su osuđeni na Županijskom sudu u Varaždinu zbog teških povreda djetetovih prava. Za kaznena djela koja su za dvoje od troje djece prouzročila smrt, svakome je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 17 godina.

Točnije, kako doznaju 24sata roditelji su za dva kaznena djela povrede djetetovih prava dobili 8 i 9 godina zatvora, dok su dvije godine zatvora za treće kazneno djelo povrede djetetovih prava. Konačno, sud im je odredio jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 17 godina.

Podsjetimo, u jesen 2024. u Ljublju Kalničkom kod Novog Marofa pronađena su tijela dviju beba, koje su bile zakopane u dvorištu obiteljske kuće. Treće dijete, koje ima četiri godine, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb.

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Sud je danas, nakon završene rasprave, objavio presudu kojom su optuženici proglašeni krivima za sva tri kaznena djela koja su im se stavljala na teret. Prema optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, oni su od srpnja 2020. do prosinca 2024. u mjestu kraj Novog Marofa počinili kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu troje djece.

Roditeljima je u međuvremenu bio ukinut istražni zatvor, a nakon žalbe Državnog odvjetništva u njega su ponovno vraćeni. Danas se na sudu nisu pojavili, već su presudu slušali putem videolinka. Također, pošto im je izrečena kazna zatvora viša od pet godina, odmah im je ponovno određen istražni zatvor. Presuda je nepravomoćna, što znači da roditelji imaju pravo na žalbu.

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Kako smo ranije objavili ubijenu djecu su navodno porodili sami kod kuće. Nisu bila upisana u nikakve evidencije te navodno nisu bila cijepljena. Bila su dojena, a ako bi bila bolesna, imali su svoje metode kojima bi ih liječili. Kuća u kojoj je obitelj živjela nalazi se gotovo izvan sela i okružena je šumom, gdje su i zakopali djecu.

- To je valjda njihova šuma. Zgrozilo me ovo. Nisam ih osobno poznavao, ali znam da tu žive. Jedino što znam je da su bili čudni. Koliko znam, na iskapanju tijela bili su i roditelji. Veliki je ovo šok za našu malu zajednicu - rekli su nam susjedi netom nakon tragedije.

Također su dodali kako ovo što se dogodilo "nije ljudski".

- Nitko nije išao kod njih, bili su jako čudni ljudi - kratko su dodali tada.

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