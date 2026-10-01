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Iz sindikata za 24sata otkrivaju kolike su plaće u policiji: 'Svaki dan se izlažu opasnostima'

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Iz sindikata za 24sata otkrivaju kolike su plaće u policiji: 'Svaki dan se izlažu opasnostima'
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Primjerice, za policijskog službenika granične policije s 20 godina staža u Zagrebu posljednje povećanje znači 11,17 eura veću neto plaću - kažu.

Dok radnici ZET-a štrajkom traže veća primanja, a njihovi vozači primaju oko 1900 eura mjesečno, pitanje plaća ponovno je otvorilo i temu koliko su plaćeni ljudi koji rade zahtjevne i odgovorne poslove. Nakon što smo jučer otkrili kolike su plaće liječnika i medicinskih sestara, iz Sindikata policije Hrvatske za 24sata otkrili su kolike su trenutačne plaće policijskih službenika, koliko na konačnu isplatu utječu dodaci te kako se plaće mijenjaju tijekom godine.

Trenutačne prosječne neto plaće policijskih službenika kreću se između 1200 i 1300 eura. No, raspon plaća u policijskom sustavu znatno je veći, pa se neto primanja, od početnika do onih na rukovodećim pozicijama, kreću između 1200 i 3800 eura.

- Plaće svakog zaposlenika u javnoj ustanovi, pa tako i policijskih službenika, izračunavaju se po koeficijentu koji je dodijeljen svakom radnom mjestu, ovisno o složenosti poslova - objašnjavaju iz Sindikata policije Hrvatske.

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Konačna plaća ovisi i o tome radi li policajac noću, vikendom, blagdanom, u smjenama ili prekovremeno. Stvarna isplaćena neto plaća zato može biti viša od osnovne plaće zbog dodataka za smjenski rad, noćni rad, rad blagdanom i druge posebne uvjete službe.

- Osnovna plaća policijskog službenika trenutačno u prosjeku iznosi između 1250 i 1500 eura. Prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, policajcima se na osnovnu plaću isplaćuju različiti dodaci, ovisno o organizaciji i uvjetima rada.

Tako se satnica za noćni, prekovremeni i rad nedjeljom povećava za 50 posto, dok je za rad na dan blagdana dodatak 150 posto. Rad subotom plaća se 25 posto više, za dvokratni rad i pasivno dežurstvo dodatak iznosi 10 posto, dok se za rad u turnusu i na poslovima osiguranja sigurnosti ljudi i imovine plaća dodatnih pet posto - odgovorili su za 24sata iz Sindikata policije.

Plaće policajaca posljednji su put, kažu nam, povećane u kolovozu. Riječ je o dijelu sporazuma koji su sindikati početkom godine sklopili s Vladom, nakon čega je osnovica za izračun plaće povećana u dva navrata. Treće povećanje predviđeno je u prosincu.

- Ukupno gledajući, za cijelu 2026. godinu osnovica će narasti s 1004,87 eura na 1035 eura - navode iz Sindikata policije.

Rastom osnovice proporcionalno rastu i bruto i neto plaće svih policijskih djelatnika, no iznos povećanja ovisi o kategoriji zaposlenika. 

Primjerice, za policijskog službenika granične policije s 20 godina staža u Zagrebu posljednje povećanje znači 11,17 eura veću neto plaću - kažu.

Prosjek povećanja 20 eura

U prosjeku se, navode iz sindikata, može govoriti o povećanju od oko 20 eura neto.

No, iz Sindikata policije upozoravaju da kod vrednovanja policijskog posla nije dovoljno gledati samo iznos plaće. Ističu kako policajci rade u zahtjevnim i često nepredvidivim okolnostima te se svakodnevno izlažu različitim opasnostima.

- Iako pozdravljamo svako povećanje plaća policijskih službenika upravo zbog uvjeta u kojem oni rade, smatramo da itekako postoji prostor za daljnji rast - poručuju.

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Koliko posao policajca može biti opasan pokazuje kažu nam u Sindikatu, i nedavni slučaj iz Damalja, u blizini Severina na Kupi.

- Naši se policajci svakodnevno izlažu različitim opasnostima. To najbolje pokazuje i nedavan primjer iz mjesta Damalj, u blizini Severina na Kupi. Prije manje od tjedan dana, dvojica policajaca spasila su petoricu migranata koji su bili u rijeci. Skočili su u rijeku i uspjeli ih izvući na obalu. Međutim, bilo je još stranih državljana u toj skupini i još petero migranata se utopilo - kažu iz sindikata.

Dodaju kako se kod takvog posla ne može zanemariti ni fizički napor, ali ni psihičko opterećenje s kojim se policajci susreću.

- Razina fizičkog napora i mentalne cijene koju naši službenici plaćaju obavljajući svoj posao, mora imati i adekvatnu plaću - ističu.

Iz Sindikata policije pritom priznaju da su se, gledajući kumulativno, primanja policijskih službenika značajno povećala. Ipak, smatraju da prostor za daljnji rast postoji.

- Svjesni smo da su se, kumulativno gledajući, primanja značajno povećala, međutim i dalje želimo da se s vremenom rad hrvatskih policajaca pravedno vrednuje s obzirom na rizike kojima se svakodnevno izlažu, kako bi zaštitili građane i javni red i mir - zaključuju iz Sindikata policije Hrvatske.

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Komentari 12
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