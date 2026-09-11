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DRAMA

DETALJI PUCNJAVE kod Dugog Sela: Napio se u kafiću, pa pucao na muškarca (33)

Piše Veronika Miloševski,
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DETALJI PUCNJAVE kod Dugog Sela: Napio se u kafiću, pa pucao na muškarca (33)
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Pucnjava u kafiću kod Ivanić-Grada, muškarac ranjen, napadač uhapšen | Foto: Igor Soban /PIXSELL
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Liječnička pomoć ozlijeđenom muškarcu pružena je u zagrebačkom KBC-u, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Kriminalističko istraživanje još je u tijeku

Pijani muškarac (52) je u četvrtak navečer u Lupoglavu kod Dugog Sela pucao iz vatrenog oružja i teško ozlijedio muškarca (33). Kako je priopćila zagrebačka policija, pucnjava se dogodila oko 19 sati u kafiću. Ondje je 52-godišnjak, koji je imao dva promila alkohola u krvi, verbalno napao 33-godišnjaka, s kojim je od ranije bio u narušenim odnosima i sukobu.

Potom je iz vatrenog oružja, koje je neovlašteno posjedovao, ispalio nekoliko hitaca, od kojih je jedan pogodio 33-godišnjaka. Policija je brzom reakcijom uhitila 52-godišnjaka ispred ugostiteljskog objekta i privela ga u policijsku postaju.

BRZO SU GA ULOVILI UŽAS KRAJ DUGOG SELA Pucao u kafiću, jedan metak pogodio je mladića. Napadač htio pobjeći
UŽAS KRAJ DUGOG SELA Pucao u kafiću, jedan metak pogodio je mladića. Napadač htio pobjeći

Liječnička pomoć ozlijeđenom muškarcu pružena je u zagrebačkom KBC-u, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Kriminalističko istraživanje još je u tijeku.

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