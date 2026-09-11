DETALJI PUCNJAVE kod Dugog Sela: Napio se u kafiću, pa pucao na muškarca (33)

Pijani muškarac (52) je u četvrtak navečer u Lupoglavu kod Dugog Sela pucao iz vatrenog oružja i teško ozlijedio muškarca (33). Kako je priopćila zagrebačka policija, pucnjava se dogodila oko 19 sati u kafiću. Ondje je 52-godišnjak, koji je imao dva promila alkohola u krvi, verbalno napao 33-godišnjaka, s kojim je od ranije bio u narušenim odnosima i sukobu.

Potom je iz vatrenog oružja, koje je neovlašteno posjedovao, ispalio nekoliko hitaca, od kojih je jedan pogodio 33-godišnjaka. Policija je brzom reakcijom uhitila 52-godišnjaka ispred ugostiteljskog objekta i privela ga u policijsku postaju.

Liječnička pomoć ozlijeđenom muškarcu pružena je u zagrebačkom KBC-u, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Kriminalističko istraživanje još je u tijeku.