Detalji sa suđenja Ringwaldu za krvavo ubojstvo: Sudac izbacio Pirića i majku zbog dobacivanja

Praktički identičnom presudom kao i prvi put okončano je suđenje za likvidaciju Karmelina Fistanića, zločin koji se dogodio u studenom 2019. godine u Omišu: kao egzekutor je na 19 godina osuđen bivši motociklistički as Stjepan Ringwald, dok je 18 godina zatvora dobio Jerko Pirić kao 'naručitelj' te je Vladi Zoloti koji je pružio 'logističku' potporu izrečena kazna od 17 godina iza rešetaka. Samu objavu presude drugookrivljeni Pirić nije mogao odslušati bez komentara pa je u jednom trenutku morala intervenirati pravosudna policija, prijetila je eskalacija nereda u sudnici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Srećom, spremni su bili djelatnici osiguranja.

- Govorite gluposti! Sve će vam to pasti ko kruška! - dosadilo je Piriću slušati obrazloženje presude kojom ostaje u pritvoru do daljnjega. Odmah je reagirao sudac Zoran Ivanišević, naložio odvođenje drugookrivljenog iz sudnice, a u toliko se u velikoj dvorani splitskog Županijskog suda 'užgala' gospođa plave kose, koja je stala vikati 'sramota, sve je namješteno!'. I nju su izveli iz sudnice. Do tada je sudac pojasnio kako nitko ne mora slušati presudu ako ne želi i ako se neće primjereno ponašati pa je tu mogućnost iskoristio Ringwald, a odmah nakon njega i Zolota. Tako do kraja obrazloženja u sudnici nije bilo optuženih... A presuda nije prihvatila navode obrane, odnosno sud smatra kako je bilo dovoljno dokaza za osuđujuću presudu. Prema optužnici, trojac je dogovorio usmrtiti Fistanića – prvookrivljeni se dovezao s Renault Kangoo do Lovrinca gdje su ga 'pokupili' Pirić i Zolota s Fiat Doblom te prebacili do apartmana u Omišu kojeg koristi Zolota.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tamo se Ringwald obukao i sjeo na Yamahu T-max te krenuo pratiti Fistanića čije kretanje po Omišu je bilo općepoznato, kazao je između ostalog u obrazloženju sudac Ivanišević. Kada je meta stala na proširenje kod skretanja za Brzet, vozač motocikla je prišao uz vozačevu stranu VW Pola te ispalio šest hitaca u glavu i vrat Karmelina Fistanića kroz poluotvoreni prozor, a potom pobjegao u smjeru Splita. Krv žrtve koja je pronađena na jakni Stjepana Ringwalda u njegovom stanu u Šibeniku, tragovi trokomponentnih čestica na odjeći koji potvrđuju da je onaj koji je nosio tu jaknu i pucao iz vatrenog oružja te konačno tragovi krvi na Yamahi T-max 500 koja je korištena za likvidaciju, dokazi su protiv Ringwalda, navodio je sudac Ivanišević stav vijeća. Također, video-snimke raznih sigurnosnih kamera na dionici između Splita i Omiša snimile su zajedničko kretanje optuženika taj dan kada su supočinitelji pripremali zločin. 'Kako su kazali svjedoci, vozač motocikla Yamaha vozi vješto, znalački i hrabro po skliskom asfaltu nakon kiše, kao bivši motociklistički as, dolazi do Lovrinca gdje ostavlja motor i ponovno sjeda u Kangoo te se odvozi natrag u Šibenik', osudio ih je splitski sud po slovu optužnice. Kao olakotne okolnosti su svi imali obiteljske prilike, Pirić i Zolota raniju neosuđivanost, dok je Ringwaldu ranija osuđivanost uzeta kao otegotna okolnost.

Također se egzekutoru Ringwaldu nije blagonaklono gledalo na način izvršenja (šest metaka u osobu koja spokojno sjedi, usred bijela dana na prometnom mjestu, kazao je sudac), a svoj trojici je posebno teška okolnost bila društvena opasnost ovakvih, najtežih, nedjela protiv života i tijela. Branitelji troje optuženih su najavili žalbe, ostali su pomalo šokirani presudom kao i činjenicom da sud nije prihvatio niti jedan od njihovih najmanje 50 dokaznih prijedloga. Odvjetnica Doris Košta je bila posebno ogorčena na prihvaćanje dokaza video-snimki koje nisu adekvatno vještačene, a podržala je burni istup svog klijenta Pirića – čak je i sama razmišljala da nešto napravi jer 'ne zna na koji način obrana može biti od koristi branjenicima u ovakvom hrvatskom pravosuđu'. Kako bilo, predmet će sasvim sigurno po žalbama doći na drugostupanjski sud, a kako je ovo druga presuda (prva, u kojoj su dobili iste kazne, je 'pala' po žalbama te je ovo ponovljeni postupak za 'obično' ubojstvo) tako će se, ako ponovno ukinu odluku, novo suđenje održati na Visokom kaznenom sudu!

Najčitaniji članci