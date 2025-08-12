Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...

Strašna prometna nesreća dogodila se u utorak na autocesti A3 Bregana-Lipovac kod Rugvice u smjeru Zagreba. Kako je potvrdila zagrebačka policija jedna je osoba poginula, a četiri su ozlijeđene u sudaru cisterne te pet osobnih automobila.

Do nesreće je došlo u 3.20 na 46. kilometru A3 kod Rugvice, a za sada nisu poznate kvalifikacije ozlijeđenih u nesreći. Kako javlja Jutarnji list netom prije strašnog sudara osobni automobil marke BMW bio je zaustavljen na zaustavnoj traci.

U jednom trenutku je na njega naletjela cisterna BiH nacionalnih oznaka koja se okrenula od siline naleta te prešla u krajnje lijevu traku, gdje je nekih stotinjak metara dalje probila zaštitnu ogradu koja dijeli taj kolnički trak od vozila iz suprotnog traka.

Kaos je izbjegavao automobil njemačkih oznaka no i on je oštećen, a nakon otprilike dvije minute na cisternu je naletio i Volvo zagrebačkih oznaka čiji je vozač, prema neslužbenim informacijama, izgubio život. Promet prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu.