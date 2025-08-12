Obavijesti

News

Komentari 19
JEDAN MRTAV

Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...
12
Zagreb: Lančani sudar na autocesti A3 kod Rugvice, jedna osoba poginula | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Dio autoceste A3 kod Rugvice bio je zatvoren satima. U nesreći u 3.20 ujutro poginula je jedna osoba, a četiri ih je ozlijeđeno

Strašna prometna nesreća dogodila se u utorak na autocesti A3 Bregana-Lipovac kod Rugvice u smjeru Zagreba. Kako je potvrdila zagrebačka policija jedna je osoba poginula, a četiri su ozlijeđene u sudaru cisterne te pet osobnih automobila. 

Zagreb: Lančani sudar na autocesti A3 kod Rugvice, jedna osoba poginula Zagreb: Lančani sudar na autocesti A3 kod Rugvice, jedna osoba poginula Zagreb: Lančani sudar na autocesti A3 kod Rugvice, jedna osoba poginula
12
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Do nesreće je došlo u 3.20 na 46. kilometru A3 kod Rugvice, a za sada nisu poznate kvalifikacije ozlijeđenih u nesreći. Kako javlja Jutarnji list netom prije strašnog sudara osobni automobil marke BMW bio je zaustavljen na zaustavnoj traci. 

LANČANI SUDAR STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu
STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu

U jednom trenutku je na njega naletjela cisterna BiH nacionalnih oznaka koja se okrenula od siline naleta te prešla u krajnje lijevu traku, gdje je nekih stotinjak metara dalje probila zaštitnu ogradu koja dijeli taj kolnički trak od vozila iz suprotnog traka.

Kaos je izbjegavao automobil njemačkih oznaka no i on je oštećen, a nakon otprilike dvije minute na cisternu je naletio i Volvo zagrebačkih oznaka čiji je vozač, prema neslužbenim informacijama, izgubio život. Promet prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 19
Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...
TUGA KRAJ PLOČA

Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...

Mještani u šoku nakon što je pronađeno mrtvo novorođenče. Policija i državno odvjetništvo još utvrđuju sve okolnosti. Kako doznajemo, obitelj je bila u tretmanu zavoda za socijalni rad...
STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu
LANČANI SUDAR

STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu

Promet prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu. Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km,
'Nevin sam osuđen na sudovima Republike Srpske za ratni zločin. Sad sam talac u vlastitoj državi'
ISPOVIJEST BROĐANINA PERKOVIĆA:

'Nevin sam osuđen na sudovima Republike Srpske za ratni zločin. Sad sam talac u vlastitoj državi'

Iako je ključni svjedok priznao da je lagao kad ga je teretio, sudovi BiH, odnosno Republike Srpske, ne žele ponoviti suđenje Ivici Perkoviću

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025