DETALJI UŽASA Pretjecao je pa skrivio smrt troje ljudi! I on je preminuo u virovitičkoj bolnici

Policija je dovršila očevid stravične prometne nesreće u kojoj je četvero ljudi poginulo u nedjelju oko 12.25 sati na sjevernoj virovitičkoj obilaznici. Prizori s mjesta nesreće bili su stravični, dva automobila koja su sudjelovala u nesreći potpuno su smrskana. Jedan automobil od siline udara je završio na krovu. Na mjesto nesreće pozvan je i helikopter.

Pokretanje videa... VIDEO U prometnoj nesreći poginule četiri osobe | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

- Provedenim očevidom utvrđeno je da je 44-godišnji vozač osobnog automobila virovitičkih registarskih oznaka, krećući se iz smjera Lipovca prema Breziku, započeo pretjecanje osobnog automobila austrijskih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 45-godišnjak te nepoznatog vozila kojim je upravljao nepoznati vozač, budući da su se oba vozila kretala ispred njega - naveli su.

Tijekom pretjecanja, cesta nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti da vozač sigurno prođe drugo vozilo. U tom trenutku iz suprotnog smjera nailazilo je vozilo zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 47-godišnjak.

- Na prometnoj traci došlo je do udara prednjeg dijela vozila virovitičkih registarskih oznaka u prednji dio vozila zagrebačkih registarskih oznaka. Uslijed siline udara vozilo zagrebačkih registarskih oznaka odbačeno je u metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega se prevrnulo na krov i zaustavilo. Vozilo virovitičkih registarskih oznaka zarotiralo se te se zaustavilo na prometnoj traci - dodali su iz policije.

Na mjestu nesreće poginuli su 47-godišnji vozač i 45-godišnja putnica iz vozila zagrebačkih registarskih oznaka. U helikopteru Hitne pomoći, preminuo je 66-godišnji putnik.

U Općoj bolnici Virovitica od posljedica zadobivenih ozljeda, preminuo je 44-godišnji vozač vozila virovitičkih registarskih oznaka.

- 69-godišnja putnica iz vozila virovitičkih registarskih oznaka zadobila je teške tjelesne ozljede te joj je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Virovitica gdje je zadržana na liječenju.