UŽAS NA CESTI

Detalji teške nesreće kod Novog Vinodolskog: Kombi je udario u ogradu, jedan čovjek poginuo

Vozač je izgubio nadzor nad vozilom te udario u metalnu ogradu i kameni zid

U prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 22.20 sati na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Selca sudjelovalo je kombi vozilo slovenskih registracijskih oznaka.

Prema dosad dostupnim informacijama, do nesreće je došlo zbog neprilagođene brzine stanju i osobinama ceste. Vozač je izgubio nadzor nad vozilom te udario u metalnu ogradu i kameni zid.

Na mjestu nesreće smrtno je stradao slovenski državljanin, dok je jedna osoba teško, a dvije lakše ozlijeđene.

Istraga je u tjeku.

