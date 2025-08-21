Više detalja o prometnoj nesreći bit će poznati nakon završetka očevida...
NOVA SMRT NA CESTAMA
Strava kod Novog Vinodolskog: U teškoj prometnoj nesreći poginula je jedna osoba...
Na Jadranskoj magistrali, između Selca i Novog Vinodolskog, u srijedu 20. kolovoza 2025. godine oko 22:20 sati dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, piše Index.
Promet se na tom dijelu Jadranske magistrale odvijao otežano do završetka policijskog postupanja.
