Strava kod Novog Vinodolskog: U teškoj prometnoj nesreći poginula je jedna osoba...

Na Jadranskoj magistrali, između Selca i Novog Vinodolskog, u srijedu 20. kolovoza 2025. godine oko 22:20 sati dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, piše Index.

Promet se na tom dijelu Jadranske magistrale odvijao otežano do završetka policijskog postupanja.

Više detalja o prometnoj nesreći bit će poznati nakon završetka očevida...