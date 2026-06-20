Detalji teške nesreće na Krku: Hrvat ušao u suprotni smjer, udario u dva auta i poginuo

Policija je objavila detalje prometne nesreće kod Njivica na otoku Krku u kojoj je u sudaru poginuo 65-godišnji hrvatski državljanin.

- Dolaskom u zavoj prešao je u suprotni smjer te pritom udario u dva automobila slovenskih registracija. Na mjestu događaja je preminuo - navodi policija.

U nesreći su ozlijeđeni slovenski državljani u dobi od 22 i 48 godina. Liječnička pomoć pružena im je u KBC-u Rijeka, a utvrđene su im lakše i teže tjelesne ozljede..



- Očevidom je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci, a tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi provođenja obdukcije.