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TRAGEDIJA NA CESTI

Detalji teške nesreće na Krku: Hrvat ušao u suprotni smjer, udario u dva auta i poginuo

Piše Ivan Štengl,
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Detalji teške nesreće na Krku: Hrvat ušao u suprotni smjer, udario u dva auta i poginuo
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U nesreći su ozlijeđeni slovenski državljani  u dobi od 22 i 48 godina. Liječnička pomoć pružena im je u KBC-u Rijeka, a utvrđene su im lakše i teže tjelesne ozljede.

Policija je objavila detalje prometne nesreće kod Njivica na otoku Krku u kojoj je u sudaru poginuo 65-godišnji hrvatski državljanin. 

- Dolaskom u zavoj prešao je u suprotni smjer te pritom udario u dva automobila slovenskih registracija. Na mjestu događaja je preminuo - navodi policija.

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Maloljetnica pala s el. romobila u Križevcima, s njom je bila i 13-godišnjakinja. Završile u bolnici

U nesreći su ozlijeđeni slovenski državljani  u dobi od 22 i 48 godina. Liječnička pomoć pružena im je u KBC-u Rijeka, a utvrđene su im lakše i teže tjelesne ozljede..
 
- Očevidom je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci, a tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi provođenja obdukcije.

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