Obavijesti

News

Komentari 0
SLIJEDI PRIJAVA

Maloljetnica pala s el. romobila u Križevcima, s njom je bila i 13-godišnjakinja. Završile u bolnici

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Maloljetnica pala s el. romobila u Križevcima, s njom je bila i 13-godišnjakinja. Završile u bolnici
Foto: PU istarska

Kako ističe policija, niti vozačica, a niti putnica nisu imale zaštitnu kacigu.

Maloljetnica (16) je zbog neprilagođene brzine pala s električnog romobila u Križevcima u Potočkoj ulici nakon što se vozila po nogostupu. Uz to, s njom se vozila i 13-godišnjakinja.

Kako ističe policija, niti vozačica, a niti putnica nisu imale zaštitnu kacigu.

UDARIO U AUTO Našice: Dijete teško ozlijeđeno u nesreći električnim romobilom
Našice: Dijete teško ozlijeđeno u nesreći električnim romobilom

- U prometnoj nesreći vozačica romobila je zadobila ozljede te joj je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Koprivnica, gdje joj je i vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu - navodi se.

Policija je električni romobil snage 0,6 kW privremeno oduzela, a protiv vozačice slijedi prekršajni postupak.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kako ugovara poslove Krajač? Prvo plati, pa traži ponudu. Čak i Mateša tražio da prestane
NOVI DETALJI MULJAŽA U HOO-u

Kako ugovara poslove Krajač? Prvo plati, pa traži ponudu. Čak i Mateša tražio da prestane

U kaznenoj prijavi su ugovori koji podupiru naše otkriće o milijunskim tajnim i nezakonitim ugovorima s pulskom tvrtkom A.T.I.
VIDEO Ljudi na plaži, bager ruši lokal u Biogradu: 'Pa zar su sad morali to? Javio se i vlasnik
SVE SE PRAŠI NA JADRANU

VIDEO Ljudi na plaži, bager ruši lokal u Biogradu: 'Pa zar su sad morali to? Javio se i vlasnik

Došao je bager i počeo rušiti, sve se zaprašilo, ljude je rastjerao s plaže. Zar to nisu mogli napraviti kada nema turista? Strašno je gledati ovakav objekt i rušenje - požalila se jedna čitateljica
FOTO Prepoznajete li muškarca? Policija traži mladića kojeg su maloljetnici napali u Dubravi
NE ZNAJU TKO JE ŽRTVA

FOTO Prepoznajete li muškarca? Policija traži mladića kojeg su maloljetnici napali u Dubravi

Napad se dogodio početkom lipnja u večernjim satima. Skupina mladića umalo je usmrtila muškarca u zagrebačkoj Dubravi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026