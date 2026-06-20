Maloljetnica pala s el. romobila u Križevcima, s njom je bila i 13-godišnjakinja. Završile u bolnici

Maloljetnica (16) je zbog neprilagođene brzine pala s električnog romobila u Križevcima u Potočkoj ulici nakon što se vozila po nogostupu. Uz to, s njom se vozila i 13-godišnjakinja.

Kako ističe policija, niti vozačica, a niti putnica nisu imale zaštitnu kacigu.

- U prometnoj nesreći vozačica romobila je zadobila ozljede te joj je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Koprivnica, gdje joj je i vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu - navodi se.

Policija je električni romobil snage 0,6 kW privremeno oduzela, a protiv vozačice slijedi prekršajni postupak.