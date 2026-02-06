Obavijesti

DVOJE OZLIJEĐENIH U SUDARU

Detalji teške nesreće u Zagrebu: 'Jedan je pokosio hidrant, a drugi je dojurio. Ulica pliva...'

Piše Ivan Štengl, Veronika Miloševski, Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Vatrogasci su nakon dojave stigli na mjesto nesreće. U sudaru su sudjelovala dva automobila, a u svakom je bilo po dvoje ljudi koji su izašli van

Admiral

Bijeli auto je najprije pogodio sivi auto koji je izlazio sa sporedne ulice. Onda je udario u hidrant. Vozač u bijelom autu je jurio cestom. Blokiran je promet, ispričao nam je sinoć čitatelj koji se našao na mjestu nesreće. Cijela ulica završila je u četvrtak navečer pod vodom nakon što je automobil udario u hidrant na Zagrebačkoj cesti, a dvije osobe su lakše ozlijeđene.

Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, do nesreće je došlo oko 22.15 sati, a dvije osobe su lakše ozlijeđene. Do sudara dva auta došlo je zbog nepoštivanja prometnog znaka, a nisu bili pod utjecajem alkohola.

Vatrogasci su nakon dojave stigli na mjesto nesreće. U sudaru su sudjelovala dva automobila, a u svakom je bilo po dvoje ljudi koji su izašli van. Težih ozljeda nije bilo, javljaju vatrogasci.

Foto: Čitatelj 24sata

Zbog šahta i poplave u ulici stigli su i radnici Vodoopskrbe.

