Detalji teškog napada u Rijeci na maloljetnika: Pijan ga tukao, još dva napadača su pobjegla!

Stravičan napad na mladića u Rijeci šokirao je grad. Nekolicina napadača brutalno su u srijedu oko 5 ujutro napala maloljetnika koji je u svemu teško ozlijeđen. Napadači su ga mlatili na tlu.

Otac napadnutog mladića za Fiuman je otkrio da su se nedavno doselili te da mu nije jasno zbog čega su njegovog sina napali.

O detaljima napada oglasila se sada i riječka policija. Proveli su istragu nad 29-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda.

- Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičenik jučer ujutro oko 4.30 sati u središtu Rijeke pod utjecajem alkohola s još dvije muške osobe fizički napao dvojicu hrvatskih državljana od kojih je jedan maloljetan. Pri tome je maloljetniku zadano više udaraca po tijelu i iako je od jačine udaraca pao na tlo, nastavili su ga udarati pa potom pobjegli s mjesta događaja - naveli su.

Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć u KBC Rijeka gdje su maloljetnoj osobi dijagnosticirane teže tjelesne ozljede, a 20-godišnjem hrvatskom državljaninu lakše ozljede.

- Spomenutog 29-godišnjaka je policija vrlo brzo pronašla i uhitila te privela na kriminalističko istraživanje. Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela teška tjelesna ozljeda, kao i teška tjelesna ozljeda u pokušaju na štetu 20-godišnjaka, kazneno je prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku - zaključila je policija.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja s ciljem pronalaska ostalih počinitelja.

