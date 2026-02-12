Rinčić: Osuđujem brutalan napad na mladića, napravit ćemo sve, pa i postaviti kamere

Apsolutno osuđujem brutalan napad na šesnaestogodišnjeg mladića u samom centru grada. Prvenstveno želim da mladić bude dobro, i da se što prije oporavi od ozljeda, nadam se bez trajnih posljedica. Uvjerena sam će Policijska uprava uskoro utvrditi počinitelje i poduzeti potrebne zakonske mjere i sankcije. Rekla je to riječka gradonačelnica Iva Rinčić za Fiuman, nakon užasnog napada na 17-godišnjeg mladića u Rijeci.

Rinčić je u razgovoru poručila da ovo nije izolirani fenomen i da se uklapa u širi društveni problem te da jasno pokazuje porast nasilja u društvu. Kaže da zajedno s nadležnim službama rade na mjerama prevencije i sigurnosti na javnom prostoru. Poručila je i da nasilje u Rijeci neće imati opravdanje ni toleranciju.

- Bilo kakva vrsta nasilja neće se tolerirati u Rijeci, za to nema i neće biti opravdanja, a mi ćemo napraviti sve s naše strane, u okviru zakonskih mogućnosti, da se više i ne ponovi - poručila je te najavila i konkretne poteze.

- Mjere prevencije, građanski odgoj i obrazovanje u mladih, edukacija, ali i mjere sigurnosti u samom javnom prostoru, poput postavljanja kamera, neka su od rješenja koja ćemo implementirati kako bi Rijeka bila sigurnije mjesto za sve naše sugrađane - izjavijal je Rinčić.

Rijeka policija navodi da je kriminalističko istraživanje u tijeku, a otac napadnutog mladića za Fiuman je otkrio da su se nedavno doselili.

- Prišao mu je jedan od trojice, opalio mu šamar i onda su nastavili sva trojica. Tukli su ga bez razloga. Doselili smo u Rijeku prije par mjeseci, inače smo iz Malog Lošinja. Jako sam zabrinut. Ovo nas je šokiralo i želimo da javnost zna što se događa - poručio je otac.

- Slomljene su mu jagodične kosti i nos. Na glavi ima na desetke hematoma, sav je natečen i oba oka su mu zatvorena. Srećom, nalazi pokazuju da neće izgubiti vid - dodao je rođak.